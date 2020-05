Oversetterpris til Ute Neumann

Ute Neumann er tildelt Det skjønnlitterære oversetterfonds pris 2020 for sitt samlede virke som oversetter fra tysk og engelsk.

«Ute Neumann er en oversetter som alltid møter teksten med innlevelse, en oversetter som med stødig, men uanstrengt hånd tar oss gjennom ulike stemmer og stilnivåer. Oversettelsene av store forfattere som Jenny Erpenbeck, Robert Seethaler, Franzobel og Herta Müller gir et bilde av en verdsatt oversetter som videreformidler viktige og komplekse tekster, og gjengir dem i en utsøkt norsk språkdrakt,» sier blant annet juryen i sin begrunnelse.

Ute Neumann (f. 1972) har oversatt i over 20 år og har utmerket seg særlig som oversetter av tysk litteratur.

Mottar 50.000 kroner

Det skjønnlitterære oversetterfonds pris er på 50 000 kroner og et diplom. Juryen har bestått av Mette Rysjedal, biblioteksjef ved Lørenskog bibliotek, Carina Elisabeth Beddari, litteraturkritiker i Morgenbladet, og Janicken von der Fehr fra NORLA.

«Årets prisutdeling skjer i en tid sterkt preget av den globale koronapandemien,» sa Janicken von der Fehr i sin tale ved utdelingen. «Med stengte grenser og sosial distansering er det lett å bli litt navlebeskuende. Nettopp derfor er det så viktig å holde blikket hevet, å åpne opp for verden utenfor og for litteratur og impulser utenfra. Ikke minst blir det viktig å framheve den gode oversatte litteraturen, og de gode oversetterne.

Tysk som språk

Det er som tyskoversetter vinneren virkelig har utmerket seg. Det er ingen selvfølge at litteratur fra Tyskland gjør suksess i Norge, men denne oversetterens profesjonalitet og språklige perfeksjon har bidratt til at det er blitt mulig. Prisvinnerens katalog viser en oversetter som alltid møter teksten med innlevelse, en oversetter som med stødig, men uanstrengt hånd tar oss gjennom ulike stemmer og stilnivåer.

Oversettelsene av store forfattere som Jenny Erpenbeck, Robert Seethaler, Franzobel og Herta Müller gir et bilde av en verdsatt oversetter som videreformidler viktige og komplekse tekster, og gjengir dem i en utsøkt norsk språkdrakt,» heter det i juryens begrunnelse for tildelingen til årets vinner.

Vittigheter og vulgariteter

«Ute Neumann utmerker seg med sin nøyaktighet, samtidig som hennes oversettelser er ledige og stemningssikre. At Neumann for eksempel kan levendegjøre Helene Hegemanns «pseudovoldtatte noenogtjueåringer som prøver å danse seg i hjel» i den heseblesende Axolotl Roadkill like godt som de stillferdige skildringene av en alpelandsby på 1930-tallet i Robert Seethalers Et helt liv, viser at hun favner vidt både språklig og kunnskapsmessig.

Neumanns tre oversettelser av Jenny Erpenbecks prisbelønte romaner har blitt beskrevet som «glimrende» og «formidable». Fjorårets oversettelse av Medusas flåte av Franzobel er et annet mektig eksempel på Neumanns dyktighet. Som i oversettelsen av Hegemanns roman, får Neumann her bryne seg på vittigheter og vulgariteter, og brisker seg med den friske skipssjargongen så det er blitt en fryd å lese.

Felles for Neumanns oversettelser er den uanstrengte lettheten hun skriver med. Hennes følelse og forståelse for både det tyske og det norske språket lar forfatternes språklige og stilistiske kvaliteter skinne gjennom i de norske utgavene. Alt dette gjør henne til en viktig formidler av tysk oversatt litteratur, som det vil bli en glede å følge også i kommende år.»