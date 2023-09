Rosettaprisen til Christian Rugstad

Rosettaprisen 2023 tildeles Christian Rugstad for oversettelsen av Edmund de Waals bok "Brev til Camondo".

Rosettaprisen er Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforenings pris for beste oversatte sakprosabok i året før tildelingen. Det er femte gang prisen deles ut, og Rugstad fikk overrakt prisen under oversetternes årlige festdag – Hieronymusdagen – torsdag 28. september.

– En stor ære, sier prisvinneren, og fortsetter:

– Ikke minst fordi de andre nominerte er veldig dyktige folk. Det er veldig flott at sakprosaen blir satt pris på og verdsatt på denne måten.

Christian Rugstad får prisen for sin oversettelse av engelske Edmund de Waals bok Brev til Camondo, utgitt på Forlaget Press.

Juryen, som har bestått av Ole Jan Borgund, Kristina Solum og Geir Uvsløkk, skriver blant annet i sin begrunnelse:

«Christian Rugstad har gjenskapt originalens stil og rytme på imponerende vis. Han viser stor innlevingsevne i de Waals skrivemåte og formidler den særegne blandingen av høflig og høytidelig tiltale og samtidig intim, fortrolig tone på en måte som virker helt naturlig på norsk. Ordvalget generelt, og særlig adjektivene, som er utsøkte i alle ordets betydninger viser frem en skjønnhet og ordrikdom man ikke alltid husker finnes på norsk.»

Stormannsgalskap

– Hva likte du spesielt med de Waals bok?

– Selve bakteppet for hele historien er dramatisk og brutal. Har forteller om menneskeskjebner, om en familie med rike jøder som blir franske, og om hvordan den statusen betyr ingenting når de blir ofre for krigen. De Waals forteller deres historie gjennom tingene som er igjen etter dem. Og det gjør han med stor ærbødighet og engasjement. I beskrivelsen av disse tingene skaper han en kontrast med det som ligger under, og dette skaper et stort, emosjonelt spenn i boka.

– Jeg hadde aldri trodd at det skulle være så oppslukende å gå rundt på et museum som er det de Waal gjør. Men i sine skildringer om familien og disse tingene, speiler han kontrastene i det de måtte oppleve. Fra et liv i vakre omgivelser i Paris, til å sitte i en kuvogn på vei til Auschwitz.

– Du sa i et tidligere intervju på NFFOs nettsider at en oversetter “må være stormannsgal, i all beskjedenhet”. Spennende! Men hva legger du i det?

– Å overføre en lang tekst fra et språk til et annet er et halsbrekkende foretakende. Det er så mange elementer som spiller inn. Ordenes valør og betydning, setningsstruktur og rytme. Å tro at du kan få til det, at det kan komme noe godt ut av det – og dét mange ganger i året – det er jo litt stormannsgalskap. Samtidig er vi jo kopister. Derav beskjedenheten, sier Christian med et smil.

Christian Rugstad har oversatt i overkant av 130 bøker i sin karriere. En av forfatterne han oversetter er Nobelprisvinner José Saramago. Rundt 20 av oversettelsene er sakprosa. I 2011 oversatte han det som var Edmund de Waals første bok på norsk, verdenssuksessen Haren med øyne av rav.