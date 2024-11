Riksmålsforbundets priser til Fonn og Krag

Maria Kjos Fonn mottok onsdag Riksmålsforbundets litteraturpris for romanen «Margaret, er du i sorg».

I likhet med vinneren av Riksmålsforbundets barne- og ungdomsbokpris, Alexander Kielland Krags «Aldri bedre», står selvmord sentralt som tema.

Det er et sammentreff, får NTB opplyst.

De etterlatte

Maria Kjos Fonns hovedperson Margaret er seks år da moren tar sitt eget liv. Når hun som voksen begynner å studere medisin, vekkes barndomstraumet til live.

I Kielland Krags «Aldri bedre» er det den sytten år gamle Jakob som har tatt livet sitt, mens bestevennen Lucas og ekskjæresten Emma sliter med sorgen.

Begge vinnerne roses for måten de bruker språket på, i skildringen av dette vanskelige temaet, ifølge pressemeldingen.

Mestrer mørke temaer

– Jeg ville vise hvordan selvmordstanker kan bli nærmest avhengighetsskapende, uten at Margaret fullt og helt vil ta livet av seg – det er en flukt. En form for frakobling eller rus, sier Maria Kjos Fonn i et intervju med Samtiden.

Der forteller hun at en venninnes selvmord i 2020 dannet utgangspunkt.

Juryen for Riksmålsforbundets litteraturpris mener hun mestrer å skildre mørke temaer på en måte som gjør dem levende og gripende, uten å ty til sentimentalitet – og tidvis humoristisk. «Språket veksler mellom det saklige, kliniske og korthogde, og vare poetiske passasjer», heter det videre i begrunnelsen.

Maria Kjos Foss vant Aschehougs debutantpris i 2014 for novellesamlingen «Dette har jeg aldri fortalt til noen», som hun også ble nominert til Tarjei Vesaas’ debutantpris for. For andreboken «Kinderwhore» (2018) ble hun nominert til Brageprisen og P2-lytternes romanpris.

Stramt og treffende

Om barne- og ungdomsprisvinneren Alexander Kielland Krags bok «Aldri bedre» uttaler juryen at forfatteren skriver fram vanskelige følelser og troverdige karakterer i et stramt og treffende språk.

«Han borer i sorgen etter selvmordet. Borer i sorgens vesen, brutale logikk og altomfattende natur, i kontrast til den sorgløse, utprøvende og av og til så håpløst forvirrende ungdomstiden», heter det fra juryen.

«Aldri bedre» er tredje bok ut fra Alexander Kielland Krag, som vant NBUs debutantpris Trollkrittet for debutboken «Dette blir mellom oss» og Uprisen for bok to, «Litt redd, bare».

– Selvmordet sprenger utover i så stor grad, og skader så mange rundt, at det å skrive om de etterlatte var noe jeg ble veldig interessert i, sa Kielland Krag til NRK da boken utkom.