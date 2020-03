Malin Falchs tredje bok i Nordlys-serien går rett inn på førsteplass på Boklista.

– Malin Falch er et utrolig arbeidsjern. Hun har i tillegg en visjon med serien sin som er ekstremt forfriskende. Med Nordlys rulles det sakte, men sikkert ut et episk univers som leserne blir kjent med gjennom hovedpersonenes opplevelser i denne verdenen. Jeg er stolt og glad for at Egmont har fått være med på denne reisen fra dag en, sier redaktør i Egmont Kids, Tonje Tornes.

Malin Falchs Nordlys-serie har tilbragt mye tid på bestselgerlistene siden første boken utkom i 2018. Hittil er serien trykket i hele 100 000 eksemplarer, og den første boken vant hele tre priser året den utkom, Arks barnebokpris, Pondus-prisen og Barnas bokpris.

Denne uken ble det kjent at bokserien også er solgt til Danmark, og nå rykker tredje bok i serien, Kråkesøstrene (Egmont), rett inn på førsteplass på Boklista for skjønnlitteratur.

– Med Danmark ombord så er hele Skandinavia med på reisen til Nordlys, det er veldig inspirerende, sier serieskaper Malin Falch, som også kan røpe at hun allerede er i gang med jobbingen på Nordlys bok 4.

Listen er sammenstilt av Bokhandlerforeningen. NB: På mobil leses listene best i breddeformat/landscape.

Boklista for skjønnlitteratur – Uke 11 – 2020

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Malin Falch Kråkesøstrene: Nordlys: 3 Egmont Ny 1 2 Lucinda Riley Solsøsteren Cappelen Damm 2 10 3 Alex Michaelides Den tause pasienten Cappelen Damm 1 10 4 Jørn L. Horst/Hans J. Sandnes Operasjon Lurifaks Canoa 4 7 5 Linda Boström Knausgård Oktoberbarn Oktober 3 3 6 Nina Lykke Full spredning Oktober 5 21 7 Erica James Hagene i Italia Bastion 9 2 8 Lisa Aisato Livet - illustrert Kagge 7 22 9 T. Sydsæter / D. E. Kolstad Vazelina Bilopphøggers Toppspinn 6 5 10 Jørn L. Horst m. fl. Påskekrim 2020: 15 kriminalnoveller Capitana 15 2 11 John Le Carré En fri agent Cappelen Damm 12 5 12 Andy Griffiths Gutta i trehuset dør (nesten) av sine egne vitser Fontini Inn på nytt 3 13 Trygve Skaug Ikke slipp Cappelen Damm 10 7 14 Sam Taplin Lyder i skogen Gyldendal Ny 1 15 Camilla Läckberg m.fl. Gyldendals påskekrim 2020 Gyldendal Ny 1

Boklista for generell litteratur – Uke 11 – 2020

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Dag O. Hessen Verden på vippepunktet Res Publica 1 3 2 Linka Neumann Villmarksgensere Aschehoug 2 24 3 Påskequiz: For barn: 6-12 år Zeppelin Ny 1 4 Berit Nordstrand Omstart 30 Gyldendal 3 10 5 Lars H. Kvam Påskequiz 2020 Gyldendal Ny 1 6 Einar Tørnquist TørnQuiz: Vol.2 Scientia 4 4 7 Barnas påskenøtter Gyldendal Ny 1 8 Trine Aalborg Påskequiz 2020 Capitana 7 2 9 Einar Tørnquist TørnQuiz Scientia Inn på nytt 6 10 Nina F. Grünfeld Frida: Min ukjente farmors krig Aschehoug Ny 1 11 Ola Karlsen Den norske nazieliten Gyldendal 10 2 12 Marit O. Bromark Påskequiz 2020 Cappelen Damm Inn på nytt 3 13 L. Bendriss / C. Løken Du er klarsynt Kagge 5 2 14 Stéphanie Couturier Følelsene Fontini 9 2 15 Ben Macintyre Spion og forræder Kagge 11 6

Boklista for pocket – Uke 11 – 2020

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Jørn L. Horst/ T. Enger Røykteppe Capitana 2 5 2 Camilla Grebe Når isen brister Gyldendal 1 10 3 Heather Morris Tatovøren i Auschwitz Aschehoug 4 6 4 Lucinda Riley Sommerfuglrommet Cappelen Damm 5 10 5 Mikael Niemi Koke bjørn Oktober 3 10 6 Jørgen Jæger Judasskuddet Capitana 8 9 7 Matias Faldbakken Vi er fem Oktober 7 4 8 Maja Lunde Over grensen Gyldendal 6 3 9 Agnes Ravatn Dei sju dørene Samlaget Ny 1 9 Lucinda Riley Månesøsteren Cappelen Damm 10 32 11 Sarah Jio Alle blomstene i Paris Cappelen Damm Ny 1 12 Mark Manson Den edle kunsten å gi f**n Gyldendal 9 19 13 M. Hjorth / H. Rosenfeldt En høyere rettferdighet Aschehoug 14 10 14 Cilla & Rolf Börjlind Koldbrann Gyldendal 11 2 15 Camilla Grebe Dvalen Gyldendal Inn på nytt 5

E-boklista- Uke 11 – 2020

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Erica James Hagene i Italia Bastion 1 2 2 Alex Michaelides Den tause pasienten Cappelen Damm 2 10 3 Lucinda Riley Solsøsteren Cappelen Damm 3 10 4 Jan-Erik Fjell Gjemsel Capitana Inn på nytt 10 5 Peter May Jeg svikter deg aldri Goliat 4 3 6 Lee Child Delt by Cappelen Damm 4 3 7 Nina Lykke Full spredning Oktober 7 20 8 J. L. Horst/ T. Enger Røykteppe Capitana Inn på nytt 16 9 Håkan Nesser Halvmorderen Gyldendal Ny 1 9 Lee Child Veien tilbake Cappelen Damm 13 3 11 Jens Henrik Jensen Lupus Aschehoug 14 11 12 John Le Carré En fri agent Cappelen Damm 9 6 13 Sarah Jio Kjærlighetens ansikt Cappelen Damm Inn på nytt 7 14 Maren Uthaug Der det finst fuglar Samlaget Ny 1 15 Linda Boström Knausgård Oktoberbarn Oktober 6 3