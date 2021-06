Rekordutbytte i Strawberry

Etter lydbokrabalder og håndbak med Konkurransetilsynet er det klart for millionutbytte.

Denne uka var det klart for utbyttefest i Strawberry Stories AS, hovedeier av Strawberry Publishing. Litt under 60 millioner kroner blir Petter Stordalen-systemet til del, mens Jonas Forsang og Magnus Rønningen hver for seg kammer hjem litt under 30 millioner. Unike beløpstørrelser for forlagsbransjen.

Strawberry Stories er holdingselskapet i forlagskonsernet. Her har man i tur og orden solgt datterforlag i Danmark, Sverige og sist – nå i vår, en minoritetspost i Strawberry Publishing Norge, til Bonnier Books. Om ikke Konkurransetilsynet hadde grepet inn og framtvunget en reduksjon av salget i den norske forlagsarmen fra 70 til 45 prosent, ville selvsagt utbytte kunne blitt betydelig høyere.

Dette er første året det utbetales aksjeutbytte fra forlagsystemet.

Fortsatt største eier i forlaget

Etter utbetaling av til sammen 117 millioner i utbytte, sitter fortsatt eierselskapet Strawberry Stories igjen med noe over 48 prosent av aksjene i Strawberry Publishing Norge. Forlaget er allerede tilført over 80 millioner i arbeidskapital fra eierne. Jørn Lier Horst eier litt under 7 prosent av forlaget, etter å ha solgt litt over 5 prosent til Bonnier.

Administrerende direktør i Strawberry Publishing, Alexander Henriksen ønsker primært å fokusere på effektene av Bonniers inntreden:

— Dette er et uttrykk for at Strawberry har lykkes godt i bokbransjen, takket være flinke medarbeidere og gode forfattere. Bonniers inntreden har gjort det mulig for gründerne å kapitalisere på det de har bygd opp, men ikke minst bidrar det også til å finansiere Strawberrys videre vekst. Vi er nå godt rustet til å forsette å ta posisjonen som et av Norges ledende forlag. Det er inspirerende å få en aktør som Bonnier med på laget. De har store ambisjoner, svært lang erfaring og stor vilje til å lykkes.

Strawberry Stories eier også 41 prosent av Karnov Group Norway AS, Skandinavias ledende leverandør av juridisk informasjon. Oppstart i Norge er beregnet til utpå høsten en gang.