Rekordsalg for Fontini

Fontini Forlag har satt ny omsetningsrekord. Passende nok summerte 2022-omsetningen seg til 22 millioner kroner.

Fontini Forlag er i dag et selvstendig imprint under Cappelen Damm, men drives med eget resultatansvar. Driftsbidraget til Cappelen Damm etter rekordomsetningen beløp seg til noe over 4 millioner kroner.

Millionoverskudd siden oppstart

Forlaget ble startet av Lindy Andersen i 2013 og viste seg raskt bli en suksess. Forlaget var eiet med 60 prosent av Andersen og med 40 prosent av Font Forlag. I 2017 ble begge forlagene kjøpt opp av Cappelen Damm for et ukjent antall millioner i kjøpeskilling.

Året før oppkjøpet omsatte de to forlagene for til sammen 33 millioner kroner, og Fontini alene leverte et driftsoverskudd på nesten 7 millioner kroner, den gang etter en omsetning på nesten 20 millioner.

Dramatisk start på fjoråret

Fjoråret startet imidlertid dramatisk for forlaget. Allerede i januar kom beskjeden om at forlagets gründer, Lindy Andersen meldte overgang til Bonnier Norsk Forlag. Med dette stod Fontini brått uten forlegger.

Før Lene Løver tok over ledelsen av imprintet i august, holdt imidlertid Cappelen Damms sjef for barn- og ungdomsbøker, Ragnfrid Trohaug en beskyttende hånd over Fontini forteller Fontini-redaktør Kristian Baardsen:

— Hun fjernstyrte og støttet oss da vi trengte det, og er fortsatt en viktig støttespiller. Eller bedre sagt: Hun er dansegulvet som gjør at vi i Fontini kan danse videre, tenke kreativt og lage gode bøker. Hun skal ha mye av æren for at fjoråret ble så morsomt og inspirerende, men også innbringende.

— Dessuten er vi veldig glade for at Simon Stranger fortsatt jobber frilans for forlaget, enten som forfatter med Kokotopia-bøkene sine eller som oversetter og gjendikter. Han er en viktig del av Fontinis DNA. Og Lindy Andersen er stadig med oss i ånden, som grunnlegger av forlaget er hun jo en del av røttene våre, selv om hun ikke lenger får lønn, tillegger Kristian Baardsen.

Jubileumsår med 500 000 i trehuset

Fontini går inn i sitt tiende år, og har altså levert millionoverskudd årlig siden starten i 2013. Men i fjor leverte altså imprintet omsetningsrekord.

— Vi er veldig stolte og glade over dette, ikke minst siden det er et resultat av bøker vi er utrolig stolte av og glad i, sier nåværende Fontini-sjef Lene Løver:

— Bestselgeren vår i 2022 var den nyeste Gutta i trehuset boka – den med 156 etasjer. Her har vi et opplag på 10 000. Samlet sett har Trehus-serien nå rundet 500 000 i opplag – og det med god margin.

— Av de andre toppselgerne våre i år vil vi gjerne nevne Følelsene mine – seks små bøker som fortsetter å selge svært godt selv om den kom for et par år siden, her har vi nå et opplag på 30 000.

— Ellers er serier som Drageskolen, Lightfall, REMA Mysteriet med den blå tåken og både Gutten, muldvarpen, reven og hesten og Store panda og Lille drage titler som har vært viktige for vårt gode resultat i 2022.

— Og hvordan er det med inntektene fra lydbøker, hvor mye bidrar disse med?

— Lydformatet fortsetter å utvikle seg positivt og vi har noen populære serier der også som bidrar til omsetningen. Gutta i trehuset og Vilma er serier som utmerker seg spesielt godt på lyd.

— Alt dette gir oss en pangstart på jubileumsåret 2023, avslutter Lene Løver.