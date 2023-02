Her er de nominerte til Kritikerprisen

Matias Faldbakken er blant de nominerte til litteraturkritikerprisene.

I dag ble de nominerte til litteraturkritikerprisene 2022 offentliggjort. Norsk kritikerlag presenterer navnene på de nominerte til Kritikerprisen for beste voksenbok, Kritikerprisen for beste barne- og ungdomsbok, Kritikerprisen for beste oversettelse og Kritikerprisen for beste sakprosabok for voksne for året 2022.

De nominerte for beste sakprosabok for voksne er:

Fredrik Fagertun, Bjørg Evjen, Stian Bones og Rune Rautio (red.): Andre verdenskrig i nord, Orkana Akademisk

Tore Rem: Olav V. Ensom Majestet. 1946–1991, Cappelen Damm

Pia Maria Roll, Hanan Benammar og Sara Baban: Jeg skulle si storm. Boka om Ways of Seeing, Oktober

Mathilde Sprovin: Kunstvæversker og arkitekter. Kvinner i estetiske fag omkring 1900, Dreyer

Juryen består av Sumaya Jirde Ali, Knut Hoem og Alf Kjetil Igland.

De nominerte for beste oversettelse er:

Gøril Eldøen: Dyreriket av Jean-Baptiste Del Amo, Cappelen Damm

Anne Elligers: Água Viva av Clarice Lispector, Solum Bokvennen

Ingrid Haug: Hjem av Marilynne Robinson, Cappelen Damm

Thomas Lundbo: Hvilken knallert med forkrommet styre innerst i gården av Georges Perec, Solum Bokvennen

Prisen deles ut for oversettelsen av et skjønnlitterært verk eller et verk som juryen anser som litterært verdifull prosa. Juryen består av Sindre Andersen, Frode Johansen Riopelle og Anne Cathrine Straume.

De nominerte for beste barne- og ungdomsbok er:

Julia Kahrs: Familien Brattbakk, Gyldendal

Markus Lantto og Camilla Kuhn (ill.): Kåre og Marimba hjelper til, Samlaget

Ida Eva Neverdahl: Verdas ende, Samlaget

Ragnar Aalbu: Det suser i Sivert, Vigmostad & Bjørke

Juryen består av Ingvild Bræin, Kristine Isaksen og Egon Låstad.

De nominerte for beste voksenbok er:

Ingeborg Arvola: Kniven i ilden, Cappelen Damm

Matias Faldbakken: Stakkar, Oktober

Mazdak Shafieian: Skinnende døde, Gyldendal

Brynjulf Jung Tjønn: Kvit, norsk mann, Cappelen Damm

Prisutdeling om en måned

Det er medlemmene i Seksjon for litteratur som kårer prisvinneren gjennom uravstemning.

Vinnerne av litteraturkritikerprisene for bokåret 2022 blir offentliggjort torsdag 2. mars.

Kritikerprisene blir støttet av Bokhandlerforeningen, Den norske Forfatterforening, Den norske Forleggerforening, Forfatterforbundet, Norsk Journalistlag, Norsk Oversetterforening, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.