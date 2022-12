Quiz: Tour de Litteratur

Tour de Litteratur Tidsfrist: 0 Quiz oppsummering 0 av 12 spørsmål fullført Spørsmål: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Informasjon Hva kan du om litteratur fra Tour de Ski-landene Tyskland, Sveits og Italia? Du har allerede gjennomført quizen før. Derfor kan du ikke starte den på nytt. Quiz laster Du må logge inn eller registrere deg for å starte quizen. Du må gjøre ferdig følgende quiz, for å starte denne quiz: Resultat 0 av 12 spørsmål rett besvart Din tid: Tiden har gått Du har nådd 0 av 0 poeng, (0) Kategorier Ikke kategorisert 0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Besvart Kontroller Spørsmål 1 av 12 1 . Spørsmål Hvem romandebuterte med Blikktrommen? Heinrich Böll

Günther Grass

Spørsmål 2 av 12 2 . Spørsmål Sveitsiske Johanna Spyri ble spesielt kjent for sine to bøker om …? Heidi

Familien von Trapp

Spørsmål 3 av 12 3 . Spørsmål I 1902 ble han den første tyskeren som fikk Nobels litteraturpris. Navnet på forfatteren? Richard von Schatten

Theodor Mommsen

Spørsmål 4 av 12 4 . Spørsmål I hvilken italiensk roman møter vi Adso fra Melk? Alberto Moravias Mannen som ser

Elena Ferrantes Historia om det nye namnet

Spørsmål 5 av 12 5 . Spørsmål Hvilken norsk roman ble den mest solgte skjønnlitterære boken i Tyskland i 2017? Vigdis Hjorths Arv og miljø

Jo Nesbøs Tørst

Spørsmål 6 av 12 6 . Spørsmål Hva heter romanforfatteren bak TV-suksessen Babylon Berlin? Volker Kutcher

Christian Kracht

Spørsmål 7 av 12 7 . Spørsmål Hel ved av Lars Mytting ble også en stor suksess i Tyskland. Hva er den tyske tittelen? Der Mann und Das Holz

Der Baumschädel

Spørsmål 8 av 12 8 . Spørsmål Hvem skrev Decameronen? Dante Alighieri

Giovanni Bocaccio

Spørsmål 9 av 12 9 . Spørsmål Hvilken av disse forfatterne har ikke fått Nobels litteraturpris? Jenny Erpenbeck

Elfride Jelinek

Spørsmål 10 av 12 10 . Spørsmål Ut å stjæle hester, basert på Per Pettersons glitrende roman, fikk Sølvbjørnen under filmfestivalen i Berlin. Hvem hadde regien? Marius Holst

Erik Poppe

Spørsmål 11 av 12 11 . Spørsmål Denne sveitseren har hatt suksess med Sannheten om Harry Quebert-saken og Boka om Baltimore-familien. Hvilken forfatter er vi på jakt etter? Catalin Dorian Florescu

Joël Dicker

Spørsmål 12 av 12 12 . Spørsmål Vi runder av med en klassiker: Navnet på forfatteren bak Steppeulven? Herman Hesse

Max Frisch

