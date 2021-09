Quiz: Sterke vinder

Storm og orkan og sånn Tidsfrist: 0 Quiz oppsummering 0 av 12 spørsmål fullført Spørsmål: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Informasjon Storm og orkan og sånn Du har allerede gjennomført quizen før. Derfor kan du ikke starte den på nytt. Quiz laster Du må logge inn eller registrere deg for å starte quizen. Du må gjøre ferdig følgende quiz, for å starte denne quiz: Resultat 0 av 12 spørsmål rett besvart Din tid: Tiden har gått Du har nådd 0 av 0 poeng, (0) Kategorier Ikke kategorisert 0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Besvart Kontroller Spørsmål 1 av 12 1 . Spørsmål Teaterstykket «Sterk vind» spilles på Det Norske Teatret i høst. Hvilken kjent norsk forfatter har skrevet det tro? Agnes Ravatn

Jon Fosse

Ragnar Hovland Riktig

Spørsmål 2 av 12 2 . Spørsmål Prospero er hovedpersonen i Shakespeare siste komplette skuespill. Som har tittelen …? Orkanen

Stormen

Tornadoen Riktig

Spørsmål 3 av 12 3 . Spørsmål Handlingen i bok 2 i Lucinda Rileys serie «Syv søstre» er lagt til Norge, og boken har tittelen …? Stormens søster

Regn i håret

Vinden gir svar Riktig

Spørsmål 4 av 12 4 . Spørsmål «Tatt av vinden» er en klassiker både mellom permer og på lerret. Men hvem skrev romanen? Harper Lee

Margaret Mitchell

Pearl S. Buck Riktig

Spørsmål 5 av 12 5 . Spørsmål «Stormfulle høyder» ble skrevet av en av søstrene Brontë. Hvilken? Anne

Charlotte

Emily Riktig

Spørsmål 6 av 12 6 . Spørsmål Hva slags storm fortelles det om i Joseph Conrads sjøroman fra 1902? (Tips: Også tittelen på boken.) Orkan

Syklon

Taifun (eller tyfon) Riktig

Spørsmål 7 av 12 7 . Spørsmål Hva heter Ken Folletts romanserie med handling fra England på 1100-tallet? Stormens øye

Stormenes tid

Strormfulle dager Riktig

Spørsmål 8 av 12 8 . Spørsmål Hvem skrev krimromanen «Alle orkaners mor»? Chris Tvedt

Gert Nygårdshaug

Jørgen Brekke Riktig

Spørsmål 9 av 12 9 . Spørsmål Og hvem skrev for omtrent ti år siden romanen «Dagen skal komme med blå vind»? Levi Henriksen

Gert Nygårdshaug

Carl Frode Tiller Riktig

Spørsmål 10 av 12 10 . Spørsmål «Det blåser fra Dauingfjell» er en norsk klassiker. Av hvem? Sigurd Hoel

Trygve Gulbranssen

Knut Hamsun Riktig

Spørsmål 11 av 12 11 . Spørsmål Hvilken spanjol skrev romanen «Vindens skygge»? Carlos Ruiz Zafón.

Ildefonso Falcones

Juan Goytisolo Riktig

Spørsmål 12 av 12 12 . Spørsmål I hvilken klassiker tar en syklon med seg lille Dorothy og hunden Toto til et eventyrland langt hjemmefra? Drømmen om Narnia

Trollmannen fra Oz

Peter Pan Riktig

