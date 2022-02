Quiz: Mammuten og andre digre dyr

Digre dyr – før og nå Tidsfrist: 0 Quiz oppsummering 0 av 12 spørsmål fullført Spørsmål: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Informasjon Mammuten døde ut på tampen av siste istid, men er fremdeles sprell levende som frontfigur for bokbransjens storsalg. Årets Mammutsalg er godt i gang, så hvorfor ikke ta for oss mammuten og andre store vesener i bøkenes verden? Du har allerede gjennomført quizen før. Derfor kan du ikke starte den på nytt. Quiz laster Du må logge inn eller registrere deg for å starte quizen. Du må gjøre ferdig følgende quiz, for å starte denne quiz: Resultat 0 av 12 spørsmål rett besvart Din tid: Tiden har gått Du har nådd 0 av 0 poeng, (0) Kategorier Ikke kategorisert 0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Besvart Kontroller Spørsmål 1 av 12 1 . Spørsmål Vi innleder med en av det forrige århundrets største suksessforfattere, som sto bak romaner som Hulebjørnens klan og Jakten på Mammuten. Hvem tenker vi på? Jean M. Auel

Margit Sandemo

Spørsmål 2 av 12 2 . Spørsmål Kokotopia. Mammuter, mysterier og masse, masse stein er forfattet av en som har skrevet mye for barn – selv om det var en voksenbok som sikret ham Bokhandlerprisen. Hvem er vi på jakt etter? Jo Nesbø

Simon Stranger

Spørsmål 3 av 12 3 . Spørsmål Så til mammutens nærmeste nålevende slektning. Hvem skrev romanen Vann til elefantene? Sara Gruen

Vikram Seth

Spørsmål 4 av 12 4 . Spørsmål Han har gledet norske barn og ungdommer med bunker av bøker. Leo er en elefant er en av dem. Forfatteren? Arne Svingen

Tor Åge Bringsværd

Spørsmål 5 av 12 5 . Spørsmål Bøkene om elefanten Babar kjenner du nok til. Men kjenner du forfatteren? Cornelia Haas

Barbro Lindgren

Spørsmål 6 av 12 6 . Spørsmål Jakten på den siste dinosauren er en del av Jørn Lier Horsts populære barnebokserie «Detektivbyrå nr. 2». Hvem har illustrert serien? Lisa Aisato

Hans Jørgen Sandnes

Spørsmål 7 av 12 7 . Spørsmål Hur gömmer man en Mammut? er bare en av bøkene til denne svært produktive svenske forfatteren. Som heter …? Katarina von Bredow

Sven Nordqvist

Spørsmål 8 av 12 8 . Spørsmål I Elg i solnedgang la han fra seg kunstbrillene, tok på seg kulturbrillene og saumfarte hvilke bilder det norske folk har hatt på veggen opp gjennom tidene. Hvem er forfatteren bak denne boken? Lars Elton

Audun Eckhoff

Spørsmål 9 av 12 9 . Spørsmål Det er ikke først og fremst som skjønnlitterær forfatter du kjenner henne, men i 2019 kom hun med romanen Kamel uten filter. Hvem har skrevet den? Dora Thorhallsdottir

Anita Krohn Traaseth

Spørsmål 10 av 12 10 . Spørsmål Lars Mæhles Kjempeblekkspruten er å finne høyt oppe på barne-Boklista denne uka. Boken hører hjemme i hvilken populære serie? Dinosaurgjengen

Gorillageriljaen

Spørsmål 11 av 12 11 . Spørsmål Første gang Mammuten ble brukt som frontfigur var i 1964, men Bokhandlerforeningen forteller at salget har røtter mye lenger tilbake i tid. Når ble det første store norske boksalget avviklet? 1885

1905

Spørsmål 12 av 12 12 . Spørsmål Sjiraffen og Pelli og jeg er kanskje ikke hans mest kjente bok, men hvem er forfatteren bak denne? Antoine de Saint-Exupéry

Maurice Sendak

