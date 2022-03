Quiz: Krig og fred i litteraturen

Krig og fred Tidsfrist: 0 Quiz oppsummering 0 av 12 spørsmål fullført Spørsmål: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Informasjon Test dine litteraturkunnskaper – fra Tolstoj til Aleksijevitsj. Du har allerede gjennomført quizen før. Derfor kan du ikke starte den på nytt. Quiz laster Du må logge inn eller registrere deg for å starte quizen. Du må gjøre ferdig følgende quiz, for å starte denne quiz: Resultat 0 av 12 spørsmål rett besvart Din tid: Tiden har gått Du har nådd 0 av 0 poeng, (0) Kategorier Ikke kategorisert 0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Besvart Kontroller Spørsmål 1 av 12 1 . Spørsmål En som på utmerket vis har dekket krigens lidelser er den hviterussiske journalisten Svetlana Aleksijevitsj – moren var ukrainsk, mens faren var hviterussisk soldat. Hun mottok Nobelprisen i litteratur «för hennes mångstämmiga verk, ett monument över lidande och mod i vår tid» – i hvilket år? 2015

2017

2019 Riktig

Feil

Spørsmål 2 av 12 2 . Spørsmål Den historiske romanen Krig og fred er et av Lev Tolstojs mesterverk. Handlingen utspiller seg under hvilken krig? Napoleonskrigene

Den russiske revolusjon

Den russisk-japanske krig Riktig

Feil

Spørsmål 3 av 12 3 . Spørsmål Filmen «Apokalypse nå» fra 1979 bygger til dels på Joseph Conrads kortroman Mørkets hjerte. Hvem sto for regien av den Gullpalme-vinnende filmen fra Vietnamkrigen? Martin Scorsese

Francis Ford Coppola

Brian De Palma Riktig

Feil

Spørsmål 4 av 12 4 . Spørsmål Arne Skouens film Ni liv er basert på den engelske historikeren David Howarths bok We die alone. Hvem handler historien om? Jan Baalsrud

Max Manus

Gunnar Sønsteby Riktig

Feil

Spørsmål 5 av 12 5 . Spørsmål I Krig følger vi ungjenta Unni Johansen gjennom våren og sommeren 1940. Romanen er nummer to i en trilogi av hvilken forfatter? Per Schreiner

Kjartan Fløgstad

Dag Solstad Riktig

Feil

Spørsmål 6 av 12 6 . Spørsmål Hvilken av disse tre er ikke en Geir Lundestad-bok? Fredens sekretær

Fredsdue i kastevinder

Drømmen om fred på jord Riktig

Feil

Spørsmål 7 av 12 7 . Spørsmål Ned med våpnene ble første gang oversatt til norsk i 1891. Alfred Nobel skrev at den burde bli oversatt til alle verdens språk. Hvem er forfatteren bak? Bertha von Suttner

Adalbert Stifter

Marie von Ebner-Eschenbach Riktig

Feil

Spørsmål 8 av 12 8 . Spørsmål Boken Og tok de enn vårt liv omhandler Morset-familiens kamp mot okkupasjonsmakten under den andre verdenskrig. Hvem skrev den? Alf. R. Jacobsen

Bjørn Nilsen

Per Hansson Riktig

Feil

Spørsmål 9 av 12 9 . Spørsmål Hun utkom i 2020 med boken Norske kvinner i krig, om norske kvinners rolle i motstandskampen under andre verdenskrig. Forfatteren? Guri Hjeltnes

Mari Jonassen

Lena Lindahl Riktig

Feil

Spørsmål 10 av 12 10 . Spørsmål Krigens læregutt er en bok i Den siste vikingkonge-serien, skrevet av hvilken forfatter? Bjørn Andreas Bull-Hansen

Atle Nielsen

Jan Ove Ekeberg Riktig

Feil

Spørsmål 11 av 12 11 . Spørsmål Krigens kaier utspiller seg i mai 1944, i den franske byen Sainte-Cécile, hvor Felicity Clairet og hennes gruppe av britiske sabotører skal sprenge en tysk kommunikasjonssentral i luften. Hvem har skrevet romanen? John Le Carré

Ken Follett

Francis Clifford Riktig

Feil

Spørsmål 12 av 12 12 . Spørsmål I sin fabelaktige debutbok Poltava – fortellingen om en hærs undergang, skildrer han time for time det store slaget sommeren 1709, som ledet til den svenske stormaktens fall. Forfatteren? Niclas Sennerteg

Herman Lindqvist

Peter Englund Riktig

Feil