Quiz: Eurovision

Iren Johnny Logan er den eneste som har vunnet MGP tre ganger. Tre bøker er det eneste denne unge, irske forfatteren har rukket å utgi – men hun har allerede oppnådd stjernestatus i hjemlandet og internasjonalt. Titlene på bøkene hennes er Normal People, Conversations With Friends og Beautiful World, Where Are You. Hvem er forfatteren?