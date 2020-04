Eksplosiv vekst for bok-lytting

Etter at landet stengte ned har kurvene pekt oppover både for Storytel og Fabel.

Som BOK365 meldte i går, peker papirboksalget bratt nedover, hvis vi ser på omsetning fra distributør ut til butikk. For strømmetjenestene peker pilen motsatt vei:

– Siden landet «stengte ned» i midten av mars har vi hatt en snitt-økning av lytting i Fabel på rundt 40 prosent, hvis vi sammenligner lytting før denne perioden, forteller forlagssjef Ann-Kristin Vasseljen i Lydbokforlaget. – Til å begynne med var mesteparten av økningen av lytting barnebøker. Blant annet har Superfly-gjengen, som er unik hos Fabel, hatt mange lyttinger i den siste perioden. Men det har begynt å utjevne seg nå, og per i dag nærmer vi oss en mer normal fordeling mellom barne- og voksenbøker.

Lytter-rekord

Også hos markedsleder Storytel kan man glede seg over gode tall: – Fra og med midten av mars har Storytel vært i sterk vekst, og det er åpenbart at det skyldes nedstengingen av landet. Veksten startet nærmest eksplosivt den 15. mars, og har siden vært vedvarende god. Det var særlig barnebøker som fikk en voldsom økning i lyttinger den første tiden. Voksenbøker har også sakte men sikkert økt. Den siste måneden har vi satt ny rekord i antall lyttinger, med 20 prosent økning fra måneden før, kan Stoytel Norge-sjef Håkon Havik berette. – Vi har også opplevd en sterk vekst i nye prøve-abonnenter. Jeg kan ikke gå inn på tall her, men de er sammenlignbare med sommerferietiden, som vanligvis er høysesongen vår.

Trøst, mening og underholdning

Hva så med 2020 videre?

– Vi er optimistiske mtp fremtiden, vi ser at mange nye barn og voksne får øynene opp for lydbøker og vi håper å etablere gode lyttevaner i befolkningen. Selv om skolene snart åpner og deler av hverdagen kommer tilbake vil nok 2020 fortsatt være et annerledes-år på mange måter, sier Vasseljen. – Vi fortsetter produksjonen av nye lydbøker som vanlig, men med behørige forhåndsregler, selvfølgelig.

– Jeg synes det er vanskelig å spå om tiden fremover. Men håper lydbøkene våre gir trøst, mening og underholdning – særlig for de mange eldre som hører på oss nå i karantenetiden, sier Håkon Havik.