Prisvinnerne kommer

På forlagenes høstlister befinner det seg en rekke Booker-, Pultizer- og nobelprisvinnende forfattere. Blant andre J.M. Coetzees siste bok i Jesus-trilogi.

Cappelen Damm utgir høsten 2021 verkene til to nobelprisvinnere, Patrick Modiano og J.M. Coetzee. Modiano ble tildelt prisen i 2014, og er denne høsten aktuell med Usynlig blekk. Romanen handler om jakten på en forsvunnet pike, minnenes betydning og om å forstå sin egen historie.

Sørafrikanske J.M. Coetzee ble tildelt Nobelprisen i litteratur i 2003, og har de siste årene arbeidet på en trilogi. Etter Jesu barndom og Jesu skoledager, kommer nå Jesu død. Vi følger David, en veslevoksen gutt, som stiller spørsmål ved det meste. En dag inviterer bestyreren på et barnehjem David og vennene til å lage et fotballag, og David bestemmer seg for å flytte inn hos ham – men snart er han i ferd med å gå til grunne av en mystisk sykdom.

I tillegg utgir Pax en tidligere nobelprisvinner i økonomi. Daniel Kahnemann er kanskje mest kjent for Tenke fort og langsomt (Pax Forlag, 2012). Til høsten utkommer Støy på norsk. Boken omhandler faktorer som påvirker våre avgjørelser, og hvordan kvaliteten på avgjørelsene slik ofte blir redusert. Kahnemann stiller spørsmålet om man kanskje burde erstatte menneskelige avgjørelser med algoritmer?

Booker-vinnere på norsk

Solum Bokvennen utgir denne høsten to vinnere av den internasjonale Bookerprisen. Først ut er arabiske Jokha Alharthi, som ble tildelt prisen i 2019 for Celestial bodies. Boken følger søstrene Mayya, Asma og Khawla, som vokser opp i et Oman under kolonistyre. Vi følger dem gjennom frigjøringen og frem til den komplekse nåtiden, med oljepenger og teknologi.

Noe senere i høst utkommer Marieke Lucas Rijnevelds Kveldens ubehag, som ble tildelt den internasjonale Bookerprisen i 2020. Boken handler om jenta Jas, som bor på den nederlandske landsbygda med sin strengt kristne familie på tidlig 2000-tall, og som en dag mister broren sin i en skøyteulykke. Men ingen i familien er rustet til å snakke om sorgen, ei eller hjelpe hverandre med å prosessere tapet.

Fjorårets britiske suksess

Maggie O’Farrell var britiske kritikeres store favoritt i fjor. Hamnet ble blant annet kåret til «Årets roman» under British Books Award 2021 og vant den prestisjefylte «Women’s Prize for Fiction 2020». Romanen ble listet som en av de ti beste bøkene i 2020 av blant andre New York Times, Washington Post, Financial Times, BBC, The Independent og Cosmopolitan.

Boken kretser rundt dødsfallet til William Shakesspeares eneste sønn, 11 år gamle Hamnet. Den eneste skriftlige dokumentasjonen på hans eksistens, er oppføringen om hans begravelse i en kirkebok. Hamnet er derfor O’Farrells fiksjonsfortelling om hva hun tror skjedde da sønnen i Shakespeare-huset døde. Romanen er satt til 1596, hvor Shakespeares tvillinger, Judith og Hamnet, blir syke av byllepesten. Det er bare én av dem som overlever. Vi følger historien og sorgen gjennom moren deres, Agnes Hathaway.

Pulitzervinner på nytt forlag

Anthony Doerr står bak den internasjonale bestselgeren Alt lyset vi ikke ser (2014). Boken har solgt 9 millioner eksemplarer på verdensbasis, og Doerr ble tildelt Pulitzerprisen for boken. Denne høsten er han aktuell med ny roman i norsk språkdrakt, Den beste av alle verdener, denne gangen på Gyldendal.

De beskriver boken som «en stor, episk fortelling, som spenner over tre tidsplan, der vi følger fem unge mennesker som prøver å finne sin plass i verden. Det er en vakker og forløsende roman om å ta vare på bøkene, jorda og menneskets hjerte.»

