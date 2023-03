Prisdryss til Bergersen, Akerlie og Koritzinsky

Kjersti Bergersen, Iben Akerlie og Roskva Koritzinsky ble tildelt hver sin Aschehoug-pris tirsdag ettermiddag.

Aschehoug forlag inviterte tirsdag til et realt prisdryss i forlagets kantine. Her skulle nemlig både Aschehougs debutantpris, Aschehougs Barnebokpris og Mads Wiel Nygaards legat deles ut.

Debutantprisen til Bergersen

Kjersti Bergersen er årets mottaker av Aschehougs debutantpris. Hun debuterte på Aschehoug forlag i oktober 2022 med novellesamlingen Palliasjon.

«Novellene i Palliasjon er skrevet med en usedvanlig språklig sikkerhet og stor menneskelig innsikt. […] Bergersen har et godt blikk for situasjons- og relasjonsdynamikk, og karakterene er skildret åpent, nysgjerrig og velvillig. Tekstene er både godt komponert og godt skrevet, med presis språkføring og en oppfinnsom, men sober, billedbruk, gode skildringer og talende replikkvekslinger», skriver norskredaksjonen i sin innstilling.

Aschehougs debutantstipend utdeles årlig av Aschehoug til en av forlagets debutanter. Stipendet er en skjønnlitterær pris som utdeles etter innstilling fra forlagets redaksjon. Norskredaksjonen skriver avslutningsvis i sin innstilling:

«Hun er et åpenbart litterært talent, og vi har store forventninger til hennes forfatterskap i årene som kommer.»

Barnebokprisen til Akerlie

Aschehougs Barnebokpris ble tildelt Iben Akerlie. Prisen ble delt ut for første gang i 2019, og er «en anerkjennelse av et lovende og kvalifisert forfatterskap». Den utdeles etter innstilling fra forlagets redaksjon.

«Med fjorårets utgivelse Sommeren alt skjedde befester Iben Akerlie sin posisjon som en av våre mest lovende og spennende forfattere», står det i redaksjonens innstilling.

Iben Akerlie debuterte i 2016, med Lars er lol. i 2018 utga hun Kjempefesten – mens i fjor utkom Sommeren alt skjedde. Her rettet Akerlie blikket mot hverdagsrasismen, og den stormforelskede Nora som oppdager at Abbas behandles annerledes enn henne.

«Helt på lag med bokas 11-åringer tegner Akerlie et portrett av en vanskelig, men dessverre ikke uvanlig hverdag – og hun tør å dvele ved de store følelsene, tør å la verden være vanskelig, samtidig som hun viser veier videre».

Redaksjonen skriver videre:

«Akerlie skriver fra hjertet. Hun går rett til kjernen i det hun ønsker å fortelle, og hun er alltid lojal mot sine unge karakterer. Hun viker aldri fra deres perspektiver, deres verden. Dette er en kvalitet som gjør Akerlies bøker til sjeldent gode barnebøker.»

Legat til Koritzinsky

Mads Wiel Nygaards legat er tildelt Roskva Koritzinsky. Også denne prisen innstilles av norskredaksjonen og skal være en anerkjennelse av et kvalifisert forfatterskap.

Roskva Koritzinsky (f. 1989) har markert seg som en av de sterkeste litterære stemmene i sin generasjon. Hun debuterte med Her inne et sted i 2013, som skaffet henne en nominasjon til Tarjei Vesaas’ debutantpris og hun ble tildelt Aschehougs debutantstipend. Hun har siden utgitt romanen Flammen og mørket» (2015) og novellesamling en Jeg har ennå ikke sett verden. For sistnevnte ble Koritzinsky nominert til Nordisk råds litteraturpris.

«I Koritzinskys utgivelse av året, novellesamlingen Ingen hellig, gjør hun i et originalt grep bruk av den svenske poeten Harry Martinsons biografi. Tematikken kretser rundt lengsel mot felleskap, om å ønske seg hjem, men å ikke kjenne veien dit. Med speilinger, doblinger, antydninger og gåtefulle sammenhenger, er det som om spøkelser fra den svenske poetens historie ligger under teksten, i det som like fullt er selvstendige skikkelser i en søkende livsvirkelighet. […]I tillegg til at boken er godt tenkt, er den elegant og nennsomt komponert, og viser en forfatter som stadig perfeksjonerer sin karakteristiske språkfølelse.»