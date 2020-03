Pris stoppes, forlag bremser, stort bibliotekmøte avlyst

KORONA: Utdelingen av Ungdommens kritikerpris i morgen er avlyst. 350 bibliotekarer dropper stort møte og flere forlag tar forholdsregler og oppfordrer til hjemmekontor.

– Ungdommens kritikerpris er et relativt stort arrangement med rundt 200 deltagere. Foreningen !les ønsker å delta i den nasjonale dugnaden for å bidra til å begrense spredningen av smitte. Vi ønsker ikke å utsette skoleelever for smittefare ved reising til Oslo for å delta på utdelingen. Vi er selvsagt svært lei oss for at vi må avlyse arrangementet og skuffe elever og lærere som har arbeidet dedikert og over lang tid med Ungdommens kritikerpris og forfattere og forlag som går glipp av en viktig prisutdeling. Likevel mener vi beslutningen er riktig tatt i betraktning de nye rådene fra Folkehelseinstituttet og håper på forståelse for dette, skriver Silje Tretvoll i Foreningen !les.

Hun vil komme tilbake til når og hvordan utdelingen finner sted.

Samlaget stopper reising

– Vi avlyser alle arrangement vi er ansvarlege for ut mars, og gjer fortløpande vurdering av april-arrangementa. Vi stoppar all reising, og tar berre verksemdskritiske møte. Vi vurderer utvida bruk av heimekontor fortløpande.

Vi har alle eit ansvar for å ta situasjonen på alvor, og gjer dette for å ta samfunnsansvar. Målet er at ingen skal bli smitta fordi dei jobbar i Samlaget, eller fordi dei deltek på arrangement i Samlags-regi. Vi har planlagt fleire arrangement dei neste vekene som vil samle mykje folk, det verkar uansvarleg å gjennomføre desse slik situasjonen er no, er vår vurdering, melder Edmund Austigard i Samlaget.

Les også: Gyldendal oppfordrer til hjemmekontor

Aschehoug og Cappelen Damm følger med

Kommunikasjonssjef Mona Ek i Aschehoug sier:

– I forlagshuset følger vi de til enhver tid gjeldende retningslinjer fra Folkehelseinstituttet. Vi har stort sett egne kontorer og vil enn så lenge opprettholde normal praksis. Vi iverksetter lokale tiltak og gjør det vi mener er viktige tilpasninger for å hindre spredning av smitte, som utvidet fleksitid og mulighet for hjemmekontor. Ellers oppfordrer vi alle til å holde seg løpende orientert på Folkehelseinstituttets hjemmesider. Våre råd vil endre seg i tråd med hva de melder om tiltak.

–Vi følger også Folkehelsesinstituttets anbefalinger og oppfordrer til hjemmekontor og fleksitid der det er mulig, sier Tone Hansen i Cappelen Damm.

– På arrangementssiden gjør vi fortløpende vurderinger, sier hun.

Høyaktuelt møte i fare

Årsmøtet til Den norske forfatterforening på Bristol i Oslo, neste helg, er imøtesett med en helt spesiell interesse ut over vanlige årsmøtesaker. Et utvalg skal legge frem rapporten om Æresretten fra 1945 på årsmøtet.

I fjor ble det drama da Kjartan Fløgstad gikk på talerstolen og meldte seg ut etter femti års medlemsskap. Bakgrunnen var at forfatterforeningen til 125-årsjubileet året før kom med en beklagelse over hvordan foreningen handlet i krigsoppgjøret der 13 forfattere ble ekskludert, inntekter ble forsøkt inndratt og disse ble ilagt et publiseringsforbud. Fløgstad mente beklagelsen fremsto som en frifinnelse av forfatterne, blant dem kjente navn som Alf Larsen og André Bjerke.

Fløgstad har sammen med Tore Rem og Espen Søbye nettopp gitt ut en bok om forfatterforeningens unnskyldning og om forlagsdrift og forfatteres gjøren og laden i krigsårene.

Les også:http://– Vi reagerte med vantro

Forfatterforeningens eget granskingsutvalg skal se på de faktiske hendelsene og gi et svar på hva som har skjedd.

Den norske forfatterforening avventer situasjonen, men en avlysning kan bli annonsert ganske raskt.

350 bibliotekarer blir hjemme

Norsk Bibliotekforening arrangerer et stort bibliotekmøte annethvert år. 2020-møtet skulle vært avholdt i Haugesund neste uke med rundt 350 deltagere og foredragsholdere fra Sverige og Danmark, men ble avlyst nå klokken 1200.

– Smitterisikoen påvirkes da Bibliotekmøte har deltakerne som kommer fra hele landet og transport til og fra konferansestedet er vesentlig, Bibliotekmøte er et større arrangement og mennesker er tett på hverandre, arrangementet varer over flere dager, er innendørs og det serveres mat og alkohol, skriver Norsk Bibliotekforening i eposten til medlemmene.

Årsmøtet og årskonferansen i Norsk Faglitterær Forfatter- og oversetterforening (NFFO) er ikke før 18.-19. april, men Sverre Gunnar Haga i foreningen sier at de vurderer situasjonen fortløpende.

Også Kulturrådet har tatt grep og avlyst en konferanse denne uka: «Basert på utviklingen i spredningen av koronaviruset, avlyses årets kulturarvkonferanse i Oslo, 13. og 14. mars 2020. Vi beklager avlysningen, men mener dette er det riktige tatt i betraktning dagens situasjon.»

Festivaler og messer i kø

I nabolandene er situasjonen i bokbransjen tilnærmet lik vår. Det avventes og vurderes daglig.

Den danske Krim-messen i Horsens 28.29. mars er avlyst.

Umeå Internasjonale Litteraturfestival til helgen er planlagt gjennomført, til tross for at danske Helle Helle og Jonathan Saftran Foer har meldt avbud. Noen av gjestene kommer fysisk, andre deltar på videolink.

Bokmessen i Bologna ble flyttet frem til 4.-7. mai, men flere har sagt at de heller ikke kommer dit. Penguin Random House er siste tilskudd på den stammen.

Neste ut er Torino International Book Fair som pleier å ha 170.000 besøkende. Den arrangeres 14-18 mai, og bare to uker etter den, er det litteraturfestival og et stort ytringsfrihetsmøte på Lillehammer med mange internasjonale gjester.