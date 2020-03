Oppfordrer til hjemmekontor

KORONA: 400 ansatte i Gyldendal på Sehesteds plass ble i kveld bedt om å ta hjemmekontor i morgen.

– Vi har planlagt for dette og alle medarbeiderne har tidligere i uka fått beskjed om å sjekke at hjemmekontor fungerer, at de har tilgang til plattformer og folk har også fått beskjed om å ta med pc hjem hver ettermiddag. Tiltaket er i tråd med rådene fra Folkehelseinstituttet, sier kommunikasjonssjef Camilla Bruseland.

– Er det gitt så konkrete råd?

– Ja, det er gitt en oppfordring om å benytte fleksitid og hjemmekontor om mulig for å hindre at mange reiser med kollektivtransport samtidig og bidra til kontaktreduserende tiltak. Der har vi alle et felles ansvar og vi er opptatt av å bidra til det.

Sendt ut i kveld

Beskjeden fra ledelsen ble sendt ut via epost ved 21-tiden i kveld.

– Huset vårt er åpent, det er mulig å ha møter og hente ting, men som sagt så oppfordrer vi til å benytte hjemmekontor i den grad det er mulig.

– Hvor mange kommer på jobb onsdag morgen?

– Det vet jeg ikke.

– Hvor lenge skal dette vare?

– Vi vurderer fra dag til dag og følger med på Folkehelseinstituttets råd.

Flere avlyser

Koronaviruset fikk i dag ekstra mye til å skje i kulturlivet. operaen, Nationaltheatret og Det norske teatret avlyste forestillinger i kveld og tar stilling til ytterligere avlysninger i morgen. Blant flere store kulturarrangementer skal Den norske forfatterforenings årsmøte i Oslo og Norsk Bibliotekforenings bibliotekkonferanse i Haugesund finne sted neste uke. Kulturrådet har allerede avlyst en kulturarv-konferanse i Oslo førstkommende fredag.