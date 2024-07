– Prioriter boka!

DAGENS SOMMERGJEST: Sandra Ågotnes Lærum deler sine beste tips til å få tid til lesing i ferien.

Sandra Ågotnes Lærum jobber til daglig som innholdsprodusent i ARK – men i ferien er mobilen helt lagt vekk og det er automatisk fraværsmelding på e-posten. Sommeren er nemlig for kort til å ikke nytes, mener Sandra.

– Hvor tilbringer du ferien?

– Sandra Ågotnes LærumJeg har allerede vært på en lang utenlandsreise til Japan denne våren, så i år blir sommerferien bare rolige dager hos familien på Vestlandet. Men det kan jo faktisk være vel så fint som en utenlandstur! Vi satser på hyttedager med turer i fjellet, sene sommerkvelder på verandaen og deilige skalldyrmåltid ved sjøen.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Sol, bading, familie og venner, norske jordbær og selvsagt en bunke gode bøker!

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Hvis jeg bare får lov å svare én må det bli Jævla menn av Andrev Walden. Selv om jeg har lest flere bøker som jeg anser som «like gode», er det den som har satt dypest spor i meg denne våren.

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

– Automatisk fraværsmelding! Sommeren er jo så kort, man må nyte den når man kan!

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Det beste jeg vet å spise om sommeren er skalldyr. Nykokt krabbe på fersk loff med majones, sitron og noe godt i glasset – gjerne boblende – da er livet fint!

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Kan jeg velge fra fantasiens verden? Hvor kult hadde det ikke vært å invitere fire av mine favorittkarakterer fra bøker. Ole Vik, Alma Freng, Tue og Hanna Ahlander hadde stått på invitasjonslista!

– Ditt beste ferieminne?

– Å være på sjøen! Å dra på overnattingsturer med båten, og få henge bakpå i tube hele turen utover fjorden mot der vi skulle stoppe for å grille eller overnatte. Jeg har ikke telling på hvor mange timer jeg har sittet i tube, det var det absolutt gøyeste jeg og venninnen min visste.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Alle som jobber med bøker, leselyst og litteraturformidling fortjener en blomsterbukett! Uansett om man jobber i bokhandel, på bibliotek, på skole, i barnehage, i forlag eller foreninger eller noe annet. Å bidra til å løfte leseferdigheter og litteraturfokus er en så viktig jobb.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Jeg ville ha prata litt mer om bokhandel, og inkludert bokhandel mer i strategiarbeid for leselyst. Bokhandel er jo tross alt kanskje den største ambassadøren for bokformidling og leselyst.

– Hvis du kunne satt én bok på pensum i norske skoler; Hvilken og hvorfor?

– Da vi var yngre av Oliver Lovrenski. Fordi det er en helt utrolig velskrevet roman som åpner opp for å snakke om veldig mange temaer. Rasisme, etnisitet, omsorgssvikt, gjengmiljø, rus, oppvekst og vennskap for å nevne noen. Dessuten er språket så friskt og åpent for tolkning, så det kan komme mange gode diskusjoner ut av ulike utdrag fra boka.

– Hvilken overskrift håper du å se på Bok365 til høsten?

– «Å lese bøker er den nye ungdomstrenden!»

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg? (Og hva ville du ha svart?)

– Hva mine beste tips for å få tid til lesing i ferien er! Og svaret ville ha vært: prioriter boka! Sett av tid sånn at du faktisk får lest en bok. Ferien kan jo paradoksalt nok være litt travel for mange, og hvis ikke man senker tempo og sørger for litt egentid er den over før man vet det. Det er ingenting som er mer avslappende enn å sitte på verandaen, i hengekøya eller på solsenga og bare forsvinne inn i en god historie. Det er ferie for meg. Og husk å velge noe lettlest og gøy!

LES FLERE SOMMERGJESTER HER!