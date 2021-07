DAGENS SOMMERGJEST: Mathias Haven blir denne høsten Strawberrys første skjønnlitterære debutant.

Mathias Haven er utdannet Art Director ved Westerdals, og til høsten blir han den første skjønnlitterære debutanten utgitt på Strawberry. Men før den tid skal han til sitt andre hjemland, USA. Her venter amerikanere som sier «uff da», «demolition derby» og prærieulvens sang på natten.

– Hvor tilbringer du ferien?

– Den tilbringer jeg delvis i Oslo, hvor jeg gjør siste finpuss på boken. Og så blir det et par uker på hytta utenfor Stavern.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Den må egentlig inneholde en tur jeg gleder meg til, men en flytur jeg gruer meg til. Så en kvelende luftfuktighet når man går ut av flyplassen i Minneapolis, og en syv timers kjøretur til familiegården i North Dakota. Der har jeg tilbrakt hver sommer siden jeg kom til verden.

– Den skal også gjerne inneholde å møte hele slekten, amerikanere som sier «uff da» eller «kan du snakke norsk?», parade på fjerde juli, «demolition derby», prærieulvens sang på natten, og noen hvite løgner om hvor religiøs man er.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– En mann som sover av Georges Perec (oversatt av Thomas Lundbo). En perfekt liten bok hvor man blir dratt inn i livets meningsløshet.

– I bokbunken ligger Pupper og egg av Mieko Kawakami (oversatt av Magne Tørring), Livet i skogen av Marie Darrieussecq (oversatt av Elin Beate Tobiassen), og så gleder jeg meg til endelig å lese Biografi over ulevde dager, som er den siste boken til redaktøren min, Markus Midré.

– Hva ville vært tittelen på boken om ditt liv?

– Et konstant ubehag.

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

– Som debutant og nevrotiker er jeg nok redd for å gå glipp av noe viktig denne sommeren.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Enten min fars makrellmiddag, som helst skal være selvfisket fra Naverfjorden, eller grandmas og mors «Sloppy Joe’s» og root beer etter en lang baseballkamp på familiegården.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Skaperne av den eventyrlige animasjonsserien The Midnight Gospel, Pendelton Ward og Duncan Trussel, ville vært spennende.

– Av forfattere som jeg kommer på nå, skulle jeg gjerne pratet med Naja Marie Aidt og Roskva Koritzinsky. Eller holdt kjeft og hørt på dem.

– Ditt beste ferieminne?

– Jeg vet ikke om det er det beste, men definitivt det mest minneverdige: I 2005 skulle bestefaren min kjøre søsteren min og meg fra gården til Fargo, da vi kjørte inn i en storm. Pøsregnet stoppet plutselig, himmelen fikk en gulaktig tone, og da fikk vi øye på skypumpen som dannet seg langs veien foran oss. Vi hadde flaks, og var rett ved en gård vi kunne kjøre opp til. De som bodde der vinket oss inn, vi løp ned i kjelleren sammen og fulgte med på tornadoen som ødela åkeren utenfor.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Det er fristende å gi denne til eget forlag og redaktør når man er debutant, men det er mange i bok-Norge som fortjener blomsterbuketter, og mere til. Alt fra bibliotekarer, små bokhandler til tidsskrifter og podcaster – alle som gjør sitt for å skape engasjement for litteraturen.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Jeg jobbet som instruktør for trommerekken i Haug Musikkorps for mange år siden – et korps for psykisk funksjonshemmede, og andre med lignende spesielle behov. Det er mennesker som fortjener mer støtte og bør få større muligheter. Og siden vi allerede gir ut blomster i dag vil jeg også gi dirigent Henning Bøgh en stor bukett for alt det arbeidet han har gjort der.

– Jeg ville også skrevet ned en påminner på hånden om å ikke bryte smittevernregler for å ta en selfie med et høytstående medlem i en farlig sekt, selv om det er en person jeg har sett på kino.

– Hvilken overskrift håper du å se på BOK365 til høsten?

– Novellesamlinger dominerer boklista

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg? (Og hva ville du ha svart?)

– «Hvem har laget det flotte omslaget ditt?» Jo, takk som spør! Det er min venn Nora Brech, som også er en fantastisk dyktig barnebokforfatter og illustratør.