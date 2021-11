PopVit slår et slag for et opplyst folk

For tredje gang inviterer Universitetet i Oslo til PopVit-festival

Festivalen byr på en rekke samtaler med noen av landets fremste forfattere av populærvitenskapelige bøker.

– Poenget med en god populærvitenskapelig bok er at leseren skal føle seg smartere etter å ha lest den, sier Dag O. Hessen som er en av festivalens deltakere.

Ingen kompliserte forskningsartikler

Populærvitenskapen som sjanger streber etter å formidle avansert vitenskap på en tilgjengelig måte. Dag O. Hessen, Anne Spurkeland, Bjørn Samset og flere av de andre festivaldeltakerne er forskere som vanligvis skriver artikler og rapporter rettet mot fagfolk.

Dekan Solveig Kristensen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO, synes det er viktig at de også skriver for et bredere publikum.

– Det er viktig å ha en godt opplyst befolkning. Vi som universitet må klare å formidle den kunnskapen vi har bygget opp ut til befolkningen slik at de også kan forstå det. Pandemien har vist dette veldig tydelig, sier Kristensen.

Popvit om klima

Og visst er PopVit-festivalen klar med et folkelig program. Her er det duket for blant annet arrangementet «Hjelp mot selvhjelp – sjamaner, sjarlataner og immunforsvaret» og «Farvel til entrecôte og Granka – ditt klimaregnskap».

– Det at Dag Hessen skriver om klimakrisen, gjør at folk skjønner hva det dreier seg om og bidrar til å heve kunnskapsnivået i befolkningen. Dette påvirker både store og små beslutninger, og det påvirker hvordan folk velger å leve livene sine og hvilke handlinger vi velger å gjøre, sier Kristensen.

– Boka må starte pent og dra leserne inn. Jeg liker også å krydre teksten med litt vitenskapshistorie og gjerne litt humor, sier Hessen.

Hessen burde vite hva han snakker om, i fjor høst mottok han dobbel Bragepris for boka Verden på vippepunktet, og i år er han aktuell med boka Liv. Historien om universets mest spektakulære oppfinnelse, som i flere uker har ligget på bestselgerlistene.

Realfagsbiblioteket åpner dørene i morgen kl.17.00. Les mer om PopVit-festivalen på arrangementets Facebook-side.