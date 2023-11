Pondusprisen til Kjersti Synneva Moen

Pondusprisen 2023 går til Kjersti Synneva Moen fo boken "Grip den føkkings dagen".

Kjersti Synneva Moen stikker av med Pondusprisen for boken Grip den føkkings dagen – en tegneserieroman om Amalie som flytter fra hjembygda for å gå på kunstlinja på videregående skole.

Prisen er på 150.000 kroner.

– Vanvittig stas! Pengene går til å kunne jobe med mine neste bok-prosjekter, sier den glade prisvinneren.

Kjersti Synneva Moen er fra Selbu, og flyttet selv hjemmefra for å gå på musikklinja på Ole Vig Videregående i Stjørdal. Hun beskriver Grip den føkkings dagen som personlig, men ikke selvbiografisk. Debutboken kom ut til overstrømmende kritikker på forsommeren.

– Jeg hadde bedragersyndrom da boka skulle i trykken, men perioden fra jeg sendte den fra meg til den kom fysisk tilbake fra trykkeriet var lang nok til at jeg kunne anerkjenne for meg selv at: «Jeg klarte det! Jeg lagde fader meg en bok på 215 sider». Da føltes det enklere. Det var utrolig stort for meg da anmeldelsene kom.

Mens noen anmeldere har fokusert på at Grip den føkkings dagen er en morsom og sjarmerende fortelling, har andre beskrevet den som en alvorlig tegneserie om ensomhet og usikkerhet.

– Et av mine største tegneidoler er Kjell Aukrust, og den største grunnen til at jeg aldri blir lei av hans historier er at humoren og melankolien går hånd i hånd. Jeg synes det er sånn livet er, ting kan være megadritt, trist, rart og morsomt på samme tid. Derfor tenker jeg at det gjerne kan være opp til leseren om man synes Grip den føkkings dagen er trist eller morsom, kanskje man leser den ulikt ut fra hvor man selv er i livet?

Her kan du lese vårt intervju med forfatteren.

Juryen for Pondusprisen 2023 har bestått av Pondus-skaper Frode Øverli, Pondus-redaktør Lasse Espe og forlegger Håkon Strand. I jury-begrunnelsen skriver de:

«Grip den føkkings dagen er en sår og morsom tegneserie om å flytte hjemmefra og få livet i trynet. Gjennom 215 underholdende sider tegner Kjersti Synneva Moen i en uttrykksfull og levende strek fram en helstøpt fortelling som, i motsetning til inspirasjonssitatene hovedpersonene gjør narr av, ikke tar noen snarveier»