Poet står bak attentatet mot Slovakias statsminister

Attentatmannen bak angrepet på Slovakias statsminister er forfatteren og poeten Juraj Cintula.

Tidligere i dag ble Slovakias statsminister Robert Fico skutt fem ganger i mageregionen. Nå er attentatmannen identifisert som forfatteren og poeten Juraj Cintula.

I følge TV2 står 71-åringen bak tre diktsamlinger, en satire, romanen Posolstvo obete (2010) og en bok bok sigøynere (2015) Han er medlem i den slovenske forfatterforeningen, som i en pressemelding, gjengitt av VG, fordømmer angrepet:

– Hvis det blir bekreftet, vil medlemskapet til denne avskyelige personen bli umiddelbart opphevet, heter det i pressemeldingen.

– Samtidig uttrykker vi vår indignasjon over en slik brutal handling, som er uten sidestykke i Slovakias historie. Vi ønsker statsministeren en rask bedring, slik at han igjen kan utføre sine plikter for hele Slovakias beste. Vi ber for hans liv og helse, legger foreningen til.