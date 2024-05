Rekordhøye forlagsinntekter i Storbritannia

I fjor var den totale omsettingen for Storbritannias forlagsbransje hele 7 milliarder pund, det høyeste for bransjen noensinne. Salg av romaner økte med hele 8 prosent.

I følge rapporten fra Publishers Association, «Publishing in 2023, går forlagsinntektene i Storbritannia for aller første gang forbi 7 milliarder pund. Dette representerer en 3 prosent vekst fra fjorårets 6.9 milliarder.

– Dette er et flott resultat for Storbritannias forlagsindustri – vi har nå passert 7 milliarder pund i inntekter. Disse sterke tallene reflekterer den store økonomiske verdien av forlagsvirksomhet for Storbritannia, sier Dan Conway, administrerende direktør i Publishers Association til The Bookseller.

Lyd økte med 24 prosent

På forbrukersiden økte den totale forlagsinntekten med 4 prosent, til 2,4 milliarder pund. Både eksportmarkedet og skjønn- og generell litteratur økte, mens barnebok gikk noe ned. Den største økningen finner vi derimot i inntektene fra lydnedlastinger, som økte med nesten en fjerdedel (24 prosent) til 206 millioner pund.

– Det er fantastisk å se vekst på mange områder, inkludert eksport, som minner oss om den internasjonale innflytelsen til Storbritannias forlagssektor. Bøkenes vedvarende popularitet betyr at forlagsbransjen fremdeles presterer sterkt til tross for økonomiske utfordringer på andre områder, sier Conway.

Se hele rapporten her.