Pitch rigger for vekst

Pitch ansetter Grete Bauer som redaktør og Rebekka Klem Moseby som salgs- og markedssjef.

Pitch Forlag har etablert feelgod på norsk som en egen kategori med populære forfattere som Katrine Wessel-Aas og Kaja Nylund, nå ansetter forlaget Grete Bauer for å styrke seg ytterligere innen norsk skjønnlitteratur. Samtidig tar Rebekka Klem Moseby over stafettpinnen etter Jens Skaaland som salgs- og markedssjef.

Fra Bladkompaniet til Pitch

Grete Bauer går fra jobben som forlagsredaktør i Bladkompaniet hos Vigmostad & Bjørke til en nyopprettet stilling som redaktør i Pitch.

— Vi trengte en skikkelig god redaktør til, og da var Grete Bauer øverst på blokka, og der har hun vært en stund. Hun har tidligere jobbet sammen med oss i Schibsted og vi kjenner henne godt, sier forlagssjef Wenche Haugsand i Pitch Forlag.

Grete Bauer begynner i Pitch i februar 2022.

— Jeg har fulgt med på Pitch fra sidelinjen og sett alt det de har fått til og hvor gøy de har hatt det på jobb. Da jeg ble spurt om jeg ville være med på laget var ikke magefølelsen til å ta feil av, den muligheten skulle jeg bare ta, sier Grete Bauer. Hun er utdannet journalist, ble ansatt i Schibsted Forlag i 2008 og ble med over da Vigmostad & Bjørke kjøpte Schibsted i 2015.

Skaaland hjem til Sørlandet

Når en av Pitch-gründerne, Jens Skaaland, forlater bokbransjen og setter kursen hjemover til Kristiansand for å jobbe med et eiendomsprosjekt, har Pitch hatt en etterfølger i kikkerten over lengre tid. Rebekka Klem Moseby forlater jobben som leder for kundeservice hos Ark for å bli ny salgs- og markedssjef i Pitch.

— Rebekka har energi og trøkk og brenner for kundene, og har i tillegg en meget god digital forståelse som vi tror vil være avgjørende på veien videre. Det er vemodig at Jens forlater oss, men alle vet at man bare har sørlendinger til låns, på et eller annet tidspunkt henter hjemlengselen dem, sier Haugsand.

— Jeg gleder meg til å jobbe sammen med den flinke gjengen i Pitch. Jeg har lang erfaring fra Ark og bokhandel. Nå skal jeg lære enda mer om bransjen – denne gangen fra forlagssiden. Jeg tror dette blir veldig gøy og spennende, sier Rebekka Klem Moseby.

Fra barndom til ungdomstid

Pitch går fra fire til fem ansatte og har ingen planer om å slutte der.

— Vi har utrolig mange spennende prosjekter på gang og gleder oss til å få på plass det nye teamet! Med Strawberry Publishing på laget er vi nå ferdige med barneårene og på full fart inn en heftig ungdomstid, sier Haugsand.

