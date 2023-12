Internasjonale stjerner og festivalpass revet vekk

Forfatternavn slippes dag for dag i festivalens julekalender.

Elizabeth Strout, Oliver Lovrenski, Kim Thúy, Amina Elmi, Kjell Westö, Mariana Enriquez, Audur Ava Olafsdottir, John Ajvide Lindqvist, Constance Debré, Tore Renberg, Vigdis Hjorth, Pedro Carmona Alvarez, Nadia Ansar og Abid Raja er blant forfatterne som kommer til Norsk Litteraturfestival 2024.

Forfatternavn slippes dag for dag i festivalens julekalender, og allerede nå er festivalpassene som ble tilbudt til earlybirdpris revet vekk.

«Gladnyheten er at vi legger ut noen få til,» står det i en pressemelding.

– Folk gleder seg til vårens festival og det er veldig hyggelig, sier festivalsjef Marit Borkenhagen og fortsetter.

– Utover i desember slipper vi mange interessante navn og åpner billettsalget til arrangementer med norske og internasjonale stjerneforfattere.

Mystikk og magi

Johan Egerkrans er en kritikerrost svensk illustratør og forfatter som også står bak plakaten til neste års festival. Plakaten prydes av hans illustrasjon Sjørået – et kvinnelig vesen som hersker over en innsjø og dyrene som lever i den. Alle som vil fiske i sjøråens sjø må spørre henne om lov og gi henne en liten gave. Gjør du ikke det, er det fare for at hun river deg ned i dypet, forteller Egerkrans.

Klezmer og barokk

Blant høydepunktene som slippes nå er konsertforestilling med Tore Renberg & Stavanger barokk, Banknatta med blant andre Urban Tunells Klezmer Band, Menn uten midje med Kristopher Schau og Alexander Sandtorv og Åpningsforestillingen med blant andre Oliver Lovrenski, Meryem Sultan, Lyuba Yakimchuk og Frode Grytten.