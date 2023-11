PFU: VG brøt ikke god presseskikk

Forfatter Hilde Rød-Larsen mente VG brøt premisset de var enige om, da hun lot seg intervjuet om anklager mot en kjent psykiater.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) konkluderte onsdag med at avisen ikke har brutt god presseskikk, skriver Medier24.

Rød-Larsen ble intervjuet etter at hun ga ut boken «Diamantkvelder» der anklagene mot psykiateren ble kjent.

VG hadde forsikret henne om at også andre kvinner var klare til å stå fram med sine historier. Ifølge klagen hadde hun understreket at dette var avgjørende for at hun selv valgte å la seg intervjue.

– Mener VG brøt premisset

Forfatteren skriver i sin uttalelse at hun føler seg ført bak lyset. Hun klaget inn avisen for brudd på premisset for intervjuet og for brudd på punktet om en hensynsfull arbeidsprosess.

PFU-medlem Nina Fjeldheim ga uttrykk for at det kan være vanskelig å vurdere premisset.

– Og jeg skjønner godt at hvis hun sitter med et inntrykk av at andre saker ligger klar, og så føler at hun blir stående alene, at hun da føler seg forledet. Men det er umulig for oss å vurdere det, sa hun.

– Ikke grunnlag for fellelse

Utvalgsleder Anne Weider Aasen understreket at det er medienes ansvar å gjøre premissene klare.

Utvalgsmedlem Stein Bjøntegård så det som tydelig at Rød-Larsen hadde en klar forventning.

– Men vi har ingen spor av at de har sagt eller lovet ting de ikke har holdt. Det vi har spor av, er at de sier at det er avhengig av andre ting, sa han.

– Vi har ikke noe grunnlag til å felle. Men det er lett å forstå at hun er i en sårbar situasjon, la han til.