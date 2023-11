Lanserer royalty-nyvinning

Boksmart gir forfattere oversikt over eget boksalg fra time til time. Løsningen automatiserer samtidig utregningen av royalty og beregner smarte opplagstall.

– Vi jobber hele tiden med å ha de mest fornøyde forfatterne, derfor er oversikt over eget salg og forutsigbarhet på inntekter viktig. Vårt svar på dette ble Boksmart, som vi fikk støtte av Kulturrådet til å utvikle og som nå er etablert som et eget selskap, forteller Lennart Krohn–Hansen, styreleder i Frisk forlag.

Boksmart brukes også til å predikere når det er på tide med neste opplag av en bok, og hvor stort dette bør være.

– «Grønnere opplagstall» er bra for miljøet og smart for forlagsøkonomien, og dette er noe Boksmart ser ut til å løse godt.

Med på laget som produktutvikler og medeier er Ole Ingemann Kjørmo. Han har laget smarte og raske webløsninger i en årrekke.

– Det er takknemlig å jobbe med noe som brukes aktivt og man får tilbakemeldinger på kontinuerlig. Det er et tydelig sug hos forfatterne etter kunnskap og oversikt, og vi justerer utviklingen etter innspillene som kommer inn, forteller han.

Frisk har brukt løsningen i høst, og Kjørmo kan melde om at andre forlag er satt opp i Boksmart de siste ukene.

– Fornøyde forfattere vil jo alle ha, men jeg tror også all automatiseringen rundt opplagstall, lagerstatus og ikke minst utregning av royalty vil føre til såpass mye tidsbesparelse for forlag av alle størrelser, at dette er et av de verktøyene som blir brukt aktivt.

Viktig og riktig samarbeid

Korrekte og kjappe data inn, er viktig for at en løsning som Boksmart skal fungere. Derfor har Forlagssentralen vært inne som samarbeidspartner hele veien.

– Bokbransjen er på mange måter ganske tradisjonell. At vi kan gjøre et tverrfaglig samarbeid med ulike aktører i bransjen for å lage et digitalt verktøy med den nytteverdien Boksmart har, er viktig for oss. Det gir transparens inn til det vi driver med, noe som er utelukkende positivt, forteller David Måsender, administrerende direktør ved Forlagssentralen.

Som logistikkleverandør for forlag av absolutt alle størrelser, ser Måsender at flere forlag kan ha nytte av løsningen.

– Jeg tror mange mindre forlag kan få en bedre arbeidshverdag med mer kontroll. Forlagsdrift handler tross alt mye om produksjon, logistikk og vareflyt, så det å ha innsikten som trengs for å ta gode beslutninger rundt dette, er gull verdt.