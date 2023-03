Peisprat og forfatterduell

Peisprat, duell, Pandoras eske og verdens undergang var på programmet under Bonniers krimkveld.

Forrige uke gikk Krimfestivalen av stabelen i Oslo, men krimentusiasmen er også å spore denne uken. Bonnier valgte å kjøre solo i år, og inviterte til sin egen krimaften tirsdag kveld, Krimkammeret.

I lokalet «Hos Arne» på Grünerløkka kunne inviterte bokhandlere blant andre møte de internasjonale stjernene Ulf Kvensler og Katrine Engberg. Sistnevnte er aktuell med Det brennende bladet:

– Dette er en ny serie med et nytt persongalleri. Det skal bli en trilogi, hvor den overordnede tematikken er flukt og forsoning. I den første boken er utgangspunktet for det historiske sporet mine besteforeldres flukt til Sverige under krigen.

Utforsker egen familiehistorie

– Det er vilt spennende og utfordrende. Jeg har valgt å skrive om noe som er veldig

personlig for meg. Mine besteforeldres flukt fra nazistene var veldig dramatisk. Familien på fire ble gjemt i bunn av en fiskebåt, bestemor med min far i magen. Å skrive denne boken var en veldig annerledes og vanskeligere prosess for meg, men samtidig også veldig forløsende, sier Engberg til Bok365.

Selv om historien er basert på hennes jødiske familiehistorie, presiserer hun at den er 100 prosent fiksjon, og det var viktig for henne å formidle det historiske rammeverket på en ordentlig måte:

– Jeg ville nyansere historien. Dansker har en oppfattning av at de reddet jødene, men den delen av historien er idyllisert. De som ble fraktet over Øresund betalte jo i dyre dommer for å bli reddet.

Det var selvsagt for henne å utforske denne historien i krim:

– Jeg er på et sted i livet hvor jeg ville skrive om noe med litt mer tyngde. Det handler om å være litt mer moden og modig. Jeg elsker krim, men jeg liker også å utfordre formatet. Nå skriver jeg et sted midt mellom roman og krim. Det viktigste er at det skal få leseren til å tenke litt annerledes og at det skal røre dem – men det må også være spennende.

Nå gleder hun seg til at norske lesere skal stifte bekjentskap med hennes nye krimunivers:

– Norske lesere kan glede seg til et psykologisk drama og et mysterium med mange tråder og spor, som flettes sammen til en pangavslutning.

Ny krimblomst til Bonnier

Bonnier har også skaffet seg nok en krimblomst i knapphullet denne våren. Samuel Bjørk har tidligere vært hos både Vigmostad & Bjørke og Cappelen Damm – men er nå hos den svenske avleggeren i Universitetsgata.

– Det tok bare ett møte med Bonnier-folka før jeg var overbevist om at dette var det 100 prosent riktige. Vi fant umiddelbart tonen. I arbeidet med Hitra fikk vi bekreftet at valget var riktig. Sjefsredaktør Anne Fløtaker har et usedvanlig godt litterært blikk, og markedsteamet rundt er utrolig dyktige, dette har rett og slett vært som å komme hjem, sier Bjørk om overgangen.

Forlagssjef i Bonnier, Alexander Even Henriksen, vil helst ikke spekulere for mye i hvorfor forfattere fortsetter å strømme til forlaget.

– Jeg tror det er veldig enkelt. Vi har noen av de aller beste folka i bransjen. Og vi tar forfatterne i alle sjangere bånn seriøst – ikke minst krim. Og så har vi etter hvert en god track record, da. Det er jo blitt en stor og fin krimfamilie etter hvert, sier Bonnier-sjefen.

Stor i utlandet

Selv om Bjørk er aktuell med bok lagt til Hitra, har han ingen koblinger til øya selv.

– Den eneste koblingen jeg har til Hitra er at det var der vi først møtte Mia Krüger i Det henger en engel alene i skogen, da hun skulle ta livet sitt. Jeg syns det var interessant å sende henne tilbake til øya, og jeg ville jo skrive et lukket-øy-mysterium. Hitra er jo som en sørlandsby, uten finværet.

Han har tidligere skrevet alle bøkene sine fra hotellrom, over hele verden. Thailand, Spania, Jomfruøyene – og alltid med en røyk i munnviken og masse alkohol. Plutselig en dag sa det stopp.

– Kroppen ville ikke ha mer. Så da var det bare å slutte, stå opp kl 7 og bli et normalt menneske, forteller Bjørk. Jeg var på utkikk etter et nytt sted å skrive, og i starten av arbeidet med Hitra kom det en hytte til salgs på øya. Så nesten hele boka er skrevet fra den hytta.

Samuel Bjørk, eller Frode Sander Øien, som han egentlig heter, har gjort det skarpt i utlandet, med utgivelser i 35 land, og blant annet 172 uker på bestselgerlista i Nederland. Han er en av norsk litteraturbransjes beste eksportartikler. Bjørk selger faktisk bedre i Kroatia enn i Norge.

– Noen sa det at det tar veldig lang tid å overbevise norske lesere. Og sånn det er nå er Norge det landet hvor jeg kan være i fred – for i utlandet er det et sabla kjør. Da er det sikkerhetsvakter og skrikende fans. Spesielt i Øst-Europa, hvor Mia Krüger har blitt en slags helt for yngre kvinnelige lesere.

Og forfatteren røper at det kommer mer om Mia Krüger og Holger Munch fremover.

– Ja, det blir dem hele veien. Bokavtalene mine i utlandet tilsier det. Men det er det jeg vil også. Det universet er så stort, at jeg kan gjøre hva jeg vil med det. Og nå har jeg endelig tid til å planlegge serien fremover ordentlig, sier Bjørk – og forteller at han har ideer til i hvert fall tre bøker til.

Forfatterduell og Pandoras eske

Ved siden av peispraten med Odd-Magnus Williamson, kunne de fremmøtte bokhandlere også være med på ulike selskapsleker mellom krimforfatterveteranene.

Unni Lindell, Tom Egeland og Jørn Lier Horst har kjent hverandre lenge, men det er fortsatt er en del spørsmål de ikke har turt å stille hverandre. Ut av Pandoras eske trakk de lapper med spørsmålene de ikke våger å stille på hagefest.

Jørn Lier Horst og Thomas Enger har skrevet bøker sammen de siste fem årene, og denne kvelden ble samarbeidet satt på prøve. I en duell, hvor de begge hadde «tre liv» hver, stilte de hverandre overraskende spørsmål – og de som ikke tørr svare må ofre ett liv.

I Tom Egelands 666 blir Bjørn Beltø engasjert i jakten på en tidlig versjon av Johannes’ åpenbaring, fortellingen om endetiden. Egeland inviterte til prat om åpenbaringen, og delte av sin fascinerende kunnskap.