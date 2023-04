Påske og pasjon 2023

LYRISK: Påskeaften, lørdag 8. april kl 13, er det igjen klart for urfremføring av fire skjønnlitterære tekster om stedet Mariakirkeruinen. I år med forfatterne M. Seppola Simonsen, Ellen Mari Thelle, Håvard Rem og Maria Schrattenholz.

Påskeaften er det igjen klart for urfremføring av fire skjønnlitterære tekster om stedet Mariakirkeruinen og situasjonen påskeaften. Uken fra palmesøndag til påskeaften kalles Den stille uke. I Den stille uke mister vi ordene. Tausheten råder. Stillheten er stor og hellig.

Påske og pasjon varer fra inngangen til den stille uke til 1. pinsedag. Pasjon er lidelse og lidenskap. Lidelse i møte med verdens dødskrefter. Lidenskap i møte med livets muligheter. Påske er fortellinger som former vår kultur og driver mennesket til frihet.

Forfatterne Håvard Rem og Maria Schrattenholz har tidligere deltatt i forfatterkonsept i Påske og pasjon, mens det for forfatterne M. Seppola Simonsen og Ellen Mari Thelle er første gang de deltar.

På vei til Mariakirkeruinen i Middelalderparken, Gamle Oslo, kan man også få med seg domorganist Kåre Nordstoga som blant annet spiller verk av Johann Sebastian Bach – Partita over Sei gegrüßet, Jesu gütig – i Oslo Domkirke kl. 12:00.

Inngang til Middelalderparken:

Fra krysset hvor Dronning Eufemias gate (i enden av Barcode) møter Bispegata. Grunnet byggearbeider er det nå inngang – til Middelalderparken – kun fra dette krysset. Gå så langs vannet – innover i parkområdet – hvorpå hovedinngangen til Marikirkeruinen ligger henimot enden av vannet. Da vil du gå inn fra hovedinngangen i vest og kjenne på dimensjonene i ruinen.

Dette er det tolvte året på rad at Påske og pasjon arrangeres av KULT – Senter for kunst, kultur og kirke og Oslo bispedømmeråd i samarbeid med Kirkelig fellesråd i Oslo og bispedømmene Borg og Tunsberg. Primus motor for prosjektet er Knut Erik Tveit, kulturrådgiver Oslo bispedømme. Med seg har han Hans Olav Baden, kirkemusiker i Holmlia kirke og styreleder i KULT – Senter for kunst, kultur og kirke, samt Erik Hillestad, daglig leder i KULT – Senter for kunst, kultur og kirke og i Kirkelig Kulturverksted

Vi tar med oss to tekster fra de to nykommerne; Ellen Mari Thelle og M. Seppola Simonsen.

Ellen Mari Thelle

Ellen Mari Thelle (f. 1977) bor i Oslo og jobber i bokhandel. Hun mottok Ungdommens Kritikerpris i 2019 for romanen Bernard banker på.

Hvor er Gud når barn dør?

Hvor er Gud når alle er borte?

Hvor er Gud når man har valgt å ikke huske?

Hvor er Gud når alle ideer blekner?

Hvor er Gud når en ufattelig evighet åpner seg?

Hvor er Gud når det skapte blir til ruiner?

Hvor er Gud hvis alle blir opplært til å elske et menneske med gevær?

På et eller annet nivå er vi alle ensomme i denne verden, er vi ikke?

Hva er det da som skal holde oss fast?

Et glass vann?

En kopp kaffe?

At bladene på trærne skifter farge om høsten?

At det er fisk i havet?

Ingen ting?

Men hva er ingen ting når man egentlig har mye?

Gjennomsiktighet?

Knust glass?

Og hele tiden er verden vakker.

Det er vanskelig.

Et sted slår et mandeltre ut i full blomst.

Natten er et kronblad og våren et nyfødt gløtt av lys.

M. Seppola Simonsen

M. Seppola Simonsen (f. 1998) kommer fra Senja. Hun bor og studerer i Oslo. For debuten Hjerteskog ble M. tildelt Tarjei Vesaas’ debutantpris 2022. Samme bok ble også nominert til Havmannprisen 2023.

det som maktes opp

kommer ned med lik kraft

tidvis over tusener

av løvkast

av frø i is-slirer

smeltende

ramlende

nye trær nye reir

samme steinstruktur i retur

med øyet lukket mot solen

trenger vi lengre tid

for å angre dette

havet trekker seg unna

kanskje for å hente fart

april kommer også igjen

kärsivälinen

for å la et ekko streife

mot ferske skudd