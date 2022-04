På miniturné i Norge

I Bergen skal hun bidra til programmet til De Litterære festspillene, og det er duket for et møte med festspilldikter Linn Ullmann 30. mai. Denne samtalen ledes av Ole Torp. Dagen etter treffer Smith forfatter og litteraturkritiker Margunn Vikingstad til en samtale på Litteraturhuset i Bergen.

I samtale med Ullmann

Onsdag 1. juni går turen til Litteraturhuset i Oslo, der Ali Smith inntar scenen for et møte med litteratur- og kunstkritiker Maria Horvei.

Smiths norgesbesøk inkluderer også et besøk til Norsk Litteraturfestival på Lillehammer. Her vil hun holde årets hovedforedrag torsdag 2. juni. Hun skal også her samtale med Linn Ullmann, og datoen interesserte kan merke seg er fredag 3. juni.

Årstidskvartett

Ali Smith har de siste årene gjort seg gjeldende med en årstidskvartett, som består av bøkene «Høst», «Vinter», «Vår» og «Sommer». De fire bøkene er oversatt til norsk av Merete Alfsen.

Smith har mottatt en rekke litterære priser i løpet av sin forfatterkarriere. Hun kan blant annet skilte med Goldsmiths Prize, The Costa Book Award og Orwell Prize for Political Fiction, samt at hun har vært kortlistet til den prestisjetunge Bookerprisen hele fire ganger.

Bøkene hennes er oversatt til over 40 språk.