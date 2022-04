– Jeg hadde helt fra start bestemt meg for at det skulle bli ti bøker i serien, sier den danske forfatteren om at det ikke kommer flere bøker om Carl Mörck og livet i den danske spesialenheten.

Uviss forfatter-fremtid

– Det kommer til å bli befriende å ta farvel med Avdeling Q. Jeg har tilbrakt 15 år med denne fortellingen, sier forfatteren.

Juss Adler-Olsen (71) er tidligere forlagsdirektør, sjefredaktør og filmkomponist. Bøkene om Carl Mørck og Avdeling Q har solgt over 20 millioner eksemplarer på verdensbasis og er utgitt i 42 land. I tillegg har den København-bosatte forfatteren skrevet tre frittstående romaner.

– Hvor mye jeg skriver i framtiden, vet jeg ikke. Jeg har så mye annet jeg vil bruke tiden på: Familie, venner og musikk, sier han. Og kan saktens glede seg over at bøkene om Mörck og co. har funnet lesere over store deler av verden. De har også blitt gjenstand for filmatisering i Danmark – og snart begynner innspillingen av en amerikansk TV-serie som skal bestå av ti sesonger, én per bok.

Handlingen flyttes da for anledningen til England, og manuset skrives av Scott Frank, som blant annet har vært med på å skrive fram serier og filmer som «Godless», «Minority Report» og «The Queen’s Gambit».

– Dette gleder jeg meg til. I en TV-serie kan man gå dypere inn i karakterene, sier Adler-Olsen.

Solgte rettighetene

I Danmark har Mörck blitt spilt av kjenninger som Nikolaj Lie Kaas og Ulrich Thomsen i en rekke filmer, men forfatteren har ikke hatt mye med disse filmene å gjøre.

– Jeg har ikke blandet meg inn i det, jeg solgte jo rettighetene. Filmene kunne nok blitt gjort på en annen måte, men jeg hadde ikke tid eller lyst til å gå inn i det, slår han fast.

I den nye boken, «Natriumklorid», forsøker Mörck & co. å finne den eller de som har stått bak en rekke bestialske drap. Samtidig har noe som skjedde i en av de tidligere bøkene gjort seg gjeldende igjen, med store konsekvenser for Mörck.

Hvordan dette ender får vi først vite i bok nummer ti, sier forfatteren.

Aktuell tematikk

– Jeg startet med prosjektet i 2005, da visste jeg at det skulle bli ti romaner, og at de skulle henge sammen, sier forfatteren. Og legger til at de store linjene var klare i hodet hans da han gikk løs på fortellingen.

Men hver bok har likevel fått ta opp i seg aktuell tematikk, som eksempelvis flyktningkrisen og covid-19-pandemien.

– Jeg kunne ikke bare ignorere pandemien, men jeg ville ikke slite ut folk med detaljer, så jeg fikk det til å handle mer om eksempelvis det idiotiske med at politiet måtte gjøre forhør med mistenkte over telefonen.

For en som er vant til å skrive så mye, og alltid ha et plott på gang, kan det nok tenkes at det blir vanskelig å legge bort fiksjonen helt. Adler-Olsen forteller i alle fall at etter bok ti om Mörck, så har han planer om enda en ny bok – denne gangen med handlingen lagt til Kina.

– Jeg har kommet på den ultimate kammerkrimmen, sier forfatteren lurt.