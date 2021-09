Ekstra fokus på illustrerte bøker

FONTINI-BOKHØSTEN: – Denne høsten er det nok ekstra tydelig at Fontini er opptatt av illustrerte bøker, sier salg- og markedssjef Lene Louise Løver.

Vi har allerede gitt atskillig gløtt inn i bokhøsten, trukket frem hete utgivelser og anmeldt et par dusin nye bøker, men: De neste dagene og ukene skal vi også bla oss gjennom forlagenes bokhøst og gi dere lesere en bok-tapas fra hvert av forlagene. Nå er turen kommet til Fontini.

Her er tre av forlagets høstbøker man særlig burde merke seg:

Barnas bibel er en stor gaveboksatsning for Fontini i høst. Bibelfortellingene er en viktig del av vår kulturarv og forlaget vektlegger at dette er en bok for alle hjem. Boken har med alle de mest kjente bibelfortellingene i en språkdrakt tilpasset barn i dag, oversatt av Håvard Rem. Illustrasjonene har en blanding av tidløse og moderne elementer som gjør dem helt unike.

Simon Stranger og Helena Lindholm er klare med bok 4 i serien Kokotopia. Serien tar for seg ulike historiske epoker og lærer barna det viktigste de må vite fra hver epoke, men så er det også rom for endel tøys og moro underveis! Denne boka handler om Antikken, så leserne blir kjent med både hulelignelsen og sportsidioter fra de tidligste OL.

Kom, bli med på tur i eventyrskogen er en myldrebok og faktabok for de yngste. Det er en bok som tar oss med gjennom de skiftende årstidene i skogen og lærer oss hva som skjer når. Det er mye å utforske, og mange morsomme ting å lete etter i de detaljerte og fargerike tegningene.

Illustrasjon og tekst – hånd i hånd

– Denne høsten er det nok ekstra tydelig at Fontini er opptatt av illustrerte bøker, i tillegg til at vi fortsetter å jobbe for å gi barn de beste fortellingene. Og ofte går illustrasjoner og tekster hånd i hånd: Tegningene er med på fortelle historien. Vi har også flere utgivelser hvor kvaliteten på illustrasjonene gir bøkene en bredere målgruppe. Som faktabøker som Oseanium, spennende tegneserier eller nydelige høytlesningsbøker for de yngre.

– En «skjult skatt» eller annerledes-utgivelse?

– Chang og den lille solbjørnen av vietnamesiske Trang Nguyen og Jeet Zdung er en sjarmerende dyrefortelling. Trang Nguyen jobber som viltvokter og er anerkjent for sitt arbeid mot bruk av dyr i tradisjonell medisin. Denne boken er i stor grad basert på hennes egne opplevelser som ung jente. En bok som inspirerer til å følge egne drømmer, og om viktigheten av å ta vare på dyrelivet. Tegningene er fantastiske og drømmende – man får virkelig lyst til å dra til regnskogen selv også!

– En fersk forfatter det er verdt å merke seg?

– Vi har ingen rene debutanter i høst, men en som ikke har vært oversatt tidligere er Tracey West. Hun er rå på å skape leselyst og leseglede hos barn og hennes lettlestserie Drageskolen er definitivt verdt å merke seg. Serien bruker både spenning og humor for å lokke barna videre i historien og det fungerer så bra! Vi har gitt ut tre bøker på kort tid nå og både vi, foreldre og ikke minst barn rundt omkring gleder oss til fortsettelsen.