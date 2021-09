Filmsuksesser og hverdagsmisantropi

TIDEN-BOKHØSTEN: Internasjonale filmsuksesser, eksistensielle romaner og naturligvis klimatematikk preger Tidens høstliste.

Vi har allerede gitt atskillig gløtt inn i bokhøsten, trukket frem hete utgivelser og anmeldt et par dusin nye bøker. Nå er turen kommet til Tiden.

Vi starter med tre av høstbøkene man særlig burde merke seg:

Forklaringen av Gaute Heivoll. November 1967, en femten år gammel jente blir funnet knivstukket i et skogsområde like utenfor sentrum. Forklaringen er en roman om menneskene på utsiden: De fordømte og de urørte. Det er også en roman om vår tørst etter mening i møte med det meningsløse, hvor det til slutt kanskje ikke er selve forbrytelsen som er den største gåten, men mennesket i seg selv.

Statsråden kommer av Birger Emanuelsen. Ingrid er taleskriver for statsråden, Men hva skjer når språket smuldrer opp, og hennes egen tillit forsvinner? Hvilke svar har politikken på ønsket om en høyere himmel? Og hvorfor er det slik at jo nærmere makten hun kommer, jo mer maktesløs føler hun seg?

Jenter på do av Ida Lorien Ringdal. Siden fremveksten av patriarkatet har kvinner blitt truet, kuet, voldtatt og drept av menn. Diktene i «Jenter på do» tar for seg flere hundre års raseri og søsterskap. Med dagens utvikling tar det over to hundre år før vi oppnår likestilling i verden, og kvinner har ventet lenge nok.

– Spesielt original

– Tidens høstliste preges av internasjonale filmsuksesser i manusform, sterke romaner som stiller grunnleggende spørsmål om liv og død, familie, kunst og klima og poesi som spenner fra tilgjengelig feminisme via til språkutforskende poetikk. Litt illustrert hverdagsmisantropi har vi også funnet plass til, sier forlagssjef Kjetil Strømme Jørve.

– En «skjult skatt» eller annerledes-utgivelse?

– Grå hoppe av Eli Vaage er spesielt original i sin kontrast mellom språk og handling, i utradisjonelle noveller. Eli skriver om død og tap uten at det blir for tragisk, men heller med en galgenhumor og en hverdagslighet som skiller seg ut. Det handler om kjærlighet og seksualitet, om mennesker på randen av ørsmå eller kolossale innsikter, og som sliter like mye med å leve som å dø.