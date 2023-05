Overraskende funn gir Vestly-bøker ny strømmevår

Et overraskende funn gjør at fem av Anne-Cath. Vestlys bøker nå kan strømmes i lydbokformat for første gang. Bøkene ble i sin tid lest inn av forfatteren selv.

De fem bøkene som nå er tilgjengelige for strømming er «Ole Aleksander på flyttefot», «Ole Aleksander og Bestemor til værs», «Aurora og Sokrates», «Knerten Detektiv og handelsreisende Lillebror» og «Mormor og de åtte ungene på sykkeltur i Danmark». Dette er de første av totalt 20 lydbøker som vil bli utgitt av Egmont. Alle har Anne-Cath. Vestlys fortellerstemme, og ingen av disse bøkene har tidligere blitt utgitt i lydbokformat, fremgår det av pressemeldingen onsdag. Forfatteren skrev nærmere femti barnebøker, og fram til nå har kun 18 av disse vært tilgjengelige i lydbokformat. De 20 nye utgivelsene utgjør dermed et stort tilskudd – og kommer til etter et aldri så lite funn. «Opptakene som ligger til grunn for de nye lydbøkene har til nå kun vært tilgjengelige for brukere av Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, som tidligere ble administrert av Norges Blindeforbund. På idealistisk basis leste Anne-Cath. inn sine nye bøker for Blindeforbundet hver høst. Jo var klar over dette, men ikke at de var egnet til å formidles utover dette», heter det i pressemeldingen. Siden Anne-Caths bortgang i 2008, har sønnen Jo Vestly forvaltet morens forfatterskap sammen med broren Håkon. Egmonts utgivelser av Anne-Cath. Vestlys lydbøker er gjort i samarbeid med Jo Vestly Produksjon AS og Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek.