Oliver Lovrenski får Oslo bys kunstnerpris for sin innsats med å formidle en autentisk, stilsikker og viktig historie om ungdommer i dagens Oslo, heter det i innstillingen fra Oslo bystyre. Lovrenski debuterte som 19-åring med romanen Da vi var yngre (2023), og fikk massiv oppmerksomhet da den utkom.

Da vi var yngre handler om Ivor som vokser opp for raskt og savner det han aldri har hatt. Med seg har han kompisene Marco, Arjan og Jonas. De har ikke så mange andre, men de har hverandre. Og det er ikke skolen, det er byen og gata de vil eie. Synd da at junkien på hjørnet sier til dem: Du kanskje elsker gata, men den aldri skal elske deg.

Da vi var yngre er en fortelling om vennskap, sorg, rus og overlevelse i dagens Oslo. Et sjeldent innblikk i et røft miljø, og en intens og rå oppvekstroman fortalt med varme og humor.

Romanen fikk overveldende positive kritikker, og rettighetene er hittil solgt til 14 land. Den vant Bokhandlerprisen, ble nominert til Brageprisen, Lytternes romanpris og Tarjei Vesaas debutantpris.

Juryens begrunnelse

Oliver Lovrenski (f. 2003) er en norsk forfatter med kroatisk bakgrunn som i 2023 debuterte med romanen Da vi var yngre. Fortellingen tar for seg oppveksten på Oslo øst og følger en vennegjeng på fire gjennom en røff tilværelse preget av vold, dop og gjengkriminalitet.

Romanen har vekket oppsikt for energien den formidler, stilen den er skrevet i og språket den fortelles med, og ikke minst innblikket den gir i et univers ukjent for store deler av det litterære publikum, med humor, lojalitet og vennskap som viktige ingredienser. Lovrenski mottok Bokhandlerprisen for 2023 og ble nominert til Brageprisen for romanen.

Oliver Lovrenski innstilles til Oslo bys kunstnerpris 2023 for sin fremragende innsats med å ha fortalt en autentisk, stilsikker og viktig historie om ungdommer i dagens Oslo.

Kunstnerprisene deles årlig ut til personer, grupper eller kulturvirksomheter som i det siste eller de seneste årene har gjort en fremragende innsats innen Oslos kunstliv. Prisene har vært delt ut siden 1978 og består av et diplom og 75 000 kr.

Prisene deles ut 21. mars

Ordfører Anne Lindboe og leder for kultur- og utdanningsutvalget, Sunniva Holmås Eidsvoll, deler ut prisene i Oslo rådhus.