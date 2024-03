– Jeg tror ikke amerikanere er mer brutale

KRIMFESTIVALEN: Hvordan dreper en amerikaner versus en engelskmann?

– Jeg tror den mest engelske måten å drepe noen på, er vel gift i teen?, sier britiske Matthew Blake.

Han møtte amerikanske S.A. Cosby til samtale, under programposten «Blodig lunsj». Spørsmålet som skulle besvares var hvordan de ulike internasjonale krimstjernene myrder sine ofre.

– Jeg tror amerikanere er mer tilpasningsdyktig og allsidige. Jeg har drept ofrene mine med skrunøkler, spader, øks. Men jeg vil ikke si at amerikanere nødvendigvis er mer brutale, forteller Cosby.

Blake legger til at han derimot helst bruker kniv i sine bøker.

Stephen King av tanta mi

Både Cosby og Blake har hatt stor suksess med sine krimbøker. Blakes Anna O og Cosbys Alle syndere dør har nådd et stort internasjonalt publikum. Cosbys bøker har blant annet blitt plassert på Barack Obamas sommerleseliste hele to ganger.

– Det var helt uvirkelig. Du får et håndskrevet brev i posten, og jeg trodde vennene mine tullet med meg. Men det var helt fantastisk og uventet. Og så fikk jeg lyst til å beklage for alle banneordene i boka.

Men hvilke titler var det som gjorde dem selv bitt av krimbasillen?

– Mordet på Roger Ackroyd var første gang jeg innså at det kunne være gøy å lese, og at det ikke bare var noe man måtte gjøre på skolen, forteller Blake.

– Jeg fikk Stephen King av tanta mi da jeg var 12 år, med beskjed om å ikke si noe til moren min. Jeg sov med kors under puten i en måned etter jeg hadde lest den ferdig. Men etter jeg kom over min redsel for vampyrer, så kjente jeg at jeg ville jeg prøve å skape den stemningen selv.

I Alle syndere dør skriver Cosby om den afro-amerikanske etterforskeren Titus Crown, og spenningene mellom de hvite og mørke innbyggerne i en liten amerikansk sørstatsby.

– Jeg ville snakke om de problemene vi har hjemme. Jeg overdriver litt for underholdningens skyld, men jeg skriver rundt den diskursen vi har hjemme, hvor noen hvite som mener afro-amerikanernes fremskritt går på bekostning av deres.

I Anna O er det derimot et søvndrap som står i sentrum, og forfatteren boken ligner på andre suksesskrimfortellinger som Den tause pasienten og Kvinnen i vinduet.

– Jeg ville tappe inn på en universal frykt, og søvn er jo universalt. Jeg gjorde masse reseach på «sleep-crime», og leste mange rettsaker, hvor noen ble frifunnet, mens andre ble funnet skyldige.

Inspirert av True Detective og Red Dragon

– Jeg ville ha en helt. Det er mye enklere å skrive forbrytere, men det er mer interessant å skrive om en som er fundamentalt god, og utforske hva som skjer når den personen blir presset. Gir han etter? En helt er ikke en som er perfekt, men det er en som aldri gir opp, sier Cosby om sin hovedkarakter, og forteller at han er inspirert av True Detective og Red Dragon.

Blakes hovedkarakter, søvneksperten som skal forsøke å vekke Anna O, heter Benedict Prince.

– Ja, jeg la inn et lite hint der, spøker han, og fortsetter:

– Jeg leker med mytene og eventyrene, og ser kanskje spesielt på tanken om en mann som redder en kvinne – og hvordan kvinner blir objektifisert.

Nå er begge forfatterne i gang med nye bøker:

– I min nye bok skal jeg utforske falske minner, forteller Blake.

– King of Ashes, er tittelen på boken jeg jobber med nå, og det handler om en familie som eier et krematorium og som hanskes med et stort traume.