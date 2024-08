Oktoberprisen til Nedrejord

Kathrine Nedrejord tildeles Oktoberprisen 2024.

«Kathrine Nedrejord er en forfatter som aldri viker unna, og det fins en steilhet, en ureddhet og en intellektuell kraft hos Nedrejord som kan lede tanken mot Dag Solstads romaner», skriver juryen i sin begrunnelse.

Under Oktobers høstlansering onsdag ettermiddag, ble Oktoberprisen tildelt Kathrine Nedrejord.

Forlaget omtaler henne som en av «de aller viktigste og modigste yngre forfatterne i Norge i dag». For sin forrige roman, Forbryter og straff ble hun nominert til Nordisk Råds Litteraturpris, og om bare to uker kommer hennes femte roman Sameproblemet – som forlaget allerede mener kan bli stående som en moderne klassiker.

«Sameproblemet er et flengende oppgjør med den norske befolkingens rasisme og fordommer, og undertrykkelsen og usynliggjøringen av den samiske kulturen. Denne romanen planter en knyttneve i trynet til den norske stat. Det er en brutalt oppvekkende roman. Det er en bok som ingen har skrevet før, en roman som ikke fantes før Kathrine Nedrejord skrev den, og man er ikke helt den samme etter å ha lest denne prestasjonen av en roman», skriver juryen i sin begrunnelse.

Oktoberprisen er på 150 000 kroner og deles ut av Oktoberstiftelsen, som eier 9 prosent av forlaget. Prisen skal gå til et yngre betydelig forfatterskap som har utvist et særlig litterært mot. Pengene kommer fra et fond bygget opp over mange år, med stiftelsens del av forlagets overskudd, som skal gå tilbake til forfatterne og litteraturen.

Tidligere vinnere av Oktoberprisen:

2023: Lars Ramslie

2022: Matias Faldbakken

2021: Maria Navarro Skaranger