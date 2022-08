Flere vil lese «Sataniske vers»

– Sataniske vers er den mest solgte boken på Norlis nettbutikk de siste to dagene. Det er også betydelig salg av den engelske utgaven, opplyser markedssjef Caroline Heitmann i bokhandlerkjeden Norli til NTB søndag kveld.

Sataniske vers har ikke vært tilgjengelig i Norge på en stund, men etter at forfatteren Salman Rushdie fredag ble utsatt for et knivangrep i New York, løftet etterspørselen seg markant, sier Heitmann.

Lørdag bekreftet Aschehoug forlag at de vil trykke opp et nytt opplag av boka fra 1988.