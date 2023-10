Oksanen til Kagge

Finsk-estiske Sofi Oksanen er en av Nordens mest prisbelønte forfattere. Nå skifter hun norsk forlag, fra Oktober til Kagge.

– Det er utrolig stas og en stor ære å få utgi Sofi Oksanen. Hennes unike stemme og slående romaner har en helt spesiell plass i den litterære offentligheten, sier Vidar Strøm Fallrø, sjefredaktør i Kagge Forlag og forteller at de allerede til våren håper å lansere hennes siste essay Same River Twice – Putin’s War on Women på norsk.

– Det er en knallhard knyttneve om kolonialisme, undertrykkelse og Putins krig mot kvinner. Vi er også mange, mange lesere som gleder oss til den fjerde og siste romanen i Estlandskvartetten som nå vil komme ut på Kagge.

Overtar hele Estlandskvartetten

Sofi Oksanen debuterte med Stalins kyr i 2003. Det var den første boka i kvartetten om okkupasjonstiden i Estland, og allerede da mente anmeldere at Norden hadde fått en ny, stor forfatter. Gjennombruddet kom da hun i 2008 vant Nordisk Råds litteraturpris for Utrenskning (på norsk i 2010). Romanen er blitt en bestselger over hele verden, med utgivelse i mer enn 40 land. I 2013 ga hun ut Da duene forsvant, og mottok Svenska Akademiens nordiske pris for sitt forfatterskap.

Kagge Forlag har tatt over rettighetene til disse tre første romanene i Estlandkvartetten.

Aktiv samfunnsdebattant

Sofi Oksanen er også en aktiv stemme i samfunnsdebatten og har vært sterkt kritisk mot krigen i Ukraina. Hun er spaltist i flere finske aviser og tidsskrifter og er opptatt av menneskerettigheter, ytringsfrihet og multinasjonal identitet.

– Oksanen tilfører den offentlige samtalen sterke, tankevekkende og viktige fortellinger som åpner opp verden og gir nye perspektiver til norske lesere, sier Strøm Fallrø.