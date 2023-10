En grønn reise for barna

– Hvorfor skrev du akkurat denne boken:

– Ideen om boken kom til meg for mange år siden. Den ble liggende i underbevisstheten såpass lenge at jeg skjønte at dette måtte jeg gjøre noe med. Jeg hadde aldri skrevet noen barnebok før, så da tenkte jeg at det får jeg vel til. Mange år senere sitter jeg endelig her med en ekte bok i hendene, det er så stas! Boken handler om et tema som jeg brenner veldig for, nemlig at vi må gi plass til alt levende liv i byen, så det er nok en av grunnene til at jeg bare måtte skrive denne boken.

– Tre barnebok-favoritter:

– Heksene, Barna fra Sukhavati og Nils Holgerssons forunderlige reise er tre bøker fra barndommen som brant seg fast i minnet.

– Sjekk ut:

– Beistet og Bettina av Jack Meggitt-Phillips. Har akkurat lest den, den er gøy!