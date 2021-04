Nyttårsaketter uten Abid

… og august uten hagefest, skal vi tro BOK365s spåkvinner og spåmenn.

Responsen på BOK365s konkurranse om å bli årets spåmann eller spåkvinne har vært formidabel. Nå som påskestillheten har lagt seg, kan det være interessant å dykke ned i BOK365-lesernes tro og tvil. Og i svarbunken finner vi en rekke folk på sentrale poster i norsk bokbransje. Så det er en ikke ubetydelig dæsj innsidekunnskap involvert her.

Før vi dukker ned i svarbunken må det understrekes at våre spåmenn og -kvinner slett ikke er ufeilbarlige: Nær 80 prosent har allerede bommet på Vesaas. Og sannsynligvis kreves det ikke tolv rette for å stikke av med seieren. Ni rette var nok til å bli Årets spåmann 2020.

Exit Raja?

Noe som peker seg ut? Ja, eksempelvis at svært få tror at Abid Raja fremdeles sitter som kulturminister ved årsskiftet. Hvorvidt det er Rajas personlige sorti eller troen på regjeringsskifte dette bunner i, vites ei. Ser vi på en av de mest brennbare bransjetemaene – neste kapittel hos Cappelen Damm i Akersgata – har det store flertallet troen på at Egmont og Bonnier fremdeles er 50/50-eiere ved årsskiftet.

Tyst på plenen

Mest deprimerende er kanskje svarene på det avsluttende spørsmålet: «For å teste din tro eller tvil rundt coronaen: Arrangerer Aschehoug hagefest på tradisjonelt vis i august?». Her svarer ni av ti nei. Ta også med i betraktning at de fleste av leserne har svart før mutantene kom togende inn for alvor.

Fasit og vinnere får vi utpå nyåret 2022. Og neste år må det da bli hagefest på Nygaard-familiens store plen?

Slik svarte BOK365-leserne:

Er Abid Raja kulturminister 31.12. 2021?

Ja: 16 prosent – Nei: 84 prosent

Blir det skifte av toppsjef i et av de tre store forlagskonsernene?

Ja: 47 prosent – Nei: 53 prosent

Espen Rostrup Nakstad kommer med ny bok denne våren: Kode rød. Topper han Boklista en av de tre første ukene etter utgivelse?

Ja: 74 prosent – Nei: 26 prosent

Går årets Riverton-pris til en krim/thriller-debutant?

Ja: 21 prosent – Nei: 79 prosent

Er Cappelen Damm fremdeles eiet 50/50 av Bonnier og Egmont 31.12. 2021?

Ja: 84 prosent – Nei: 16 prosent

Tre år på rad har en Gyldendal-forfatter blitt tildelt Tarje Vesaas’ debutantpris. Blir det den fjerde strake nå i 2021 for Gyldendal, Tiden og Kolon?

Ja: 21 prosent – Nei: 79 prosent

Er det to eller flere sakprosabøker blant de ti nominerte til Bokhandlerprisen?

Ja: 79 prosent – Nei: 21 prosent

Blir en lyrikksamling blant Norges kandidater til Nordisk råds litteraturpris?

Ja: 26 prosent – Nei: 74 prosent

Får Kagge eller Strawberry årets mest solgte bok i Norge (2021-utgivelse)?

Ja: 32 prosent – Nei: 68 prosent

Går årets nobelpris i litteratur til en europeisk forfatter?

Ja: 32 prosent – Nei: 68 prosent

Går den norske papirbokomsetningen (gruppe 3-5) opp i 2021, sammenlignet med 2020 (basert på omsetning ut fra distribusjonssentralene)?

Ja: 42 prosent – Nei: 58 prosent

For å teste din tro eller tvil rundt coronaen: Arrangerer Aschehoug hagefest på tradisjonelt vis i august?

Ja: 11 prosent – Nei: 89 prosent