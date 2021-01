Ble årets spåmann i bratt 2020

ÅRETS SPÅMANN/SPÅKVINNE: 2020 var slett ikke lett å spå på noe vis. Men Trygve Arlinds nypussede krystallkule fungerte best i BOK365s konkurranse.

Det var det året det var så bratt, med corona, oransje presidenter og annen fandenskap. Vi inviterte BOK365s lesere til å bryne seg på en tippekupong. Selv om det bare var to alternativer på hver oppgave, ja og nei, var det ingen som prikket inn tolveren. Faktisk var det ingen som hadde 11 eller 10 rette heller.

Den normalt forsmedelige nieren var nok til å sikre årets vinnerkupong. Innehaver av denne var Trygve Arlind (bildet), sjef for SD Books – Sentraldistribusjons importør av bøker på andre språk, fortrinnsvis engelsk. Han kan innkassere vår boksjekk på , ja nettopp, 2020 kroner.

Det var flere oppgaver det gjennomgående ble bommet på. Det store flertallet trodde at Strawberry skulle kjøpe et eller flere norske forlag, men i stedet ble de selv oppkjøpt. De aller fleste trodde også at det ville bli skifte av toppsjef i et av de store forlagskonsernene, at Bjørn Smith-Simonsen ville selge deler av sitt forlagsimperium, og at det ville være en norsk lyrikk-kandidat til Nordisk råds litteraturpris.

Nedenfor finner du 2020-fasit. Mandag er det nye sjanser: Da presenterer vi 2021-kupongen her på BOK365.

Fasit Årets spåmann/spåkvinne 2020

Er Trine Skei Grande kulturminister 31.12.2020? Nei

Kjøper Strawberry et eller flere norske forlag? Nei

Går årets nobelpris i litteratur til en nordisk forfatter? Nei (prisen gikk til den amerikanske poeten Louise Glück)

Blir det skifte av toppsjef i et av de tre store forlagskonsernene? Nei

Er det en eller flere sakprosabøker blant de ti nominerte til Bokhandlerprisen? Ja (Erika Fatlands Høyt var blant de nominerte)

Øker kulturbudsjettet som blir fremlagt (2021-budsjettet) med over 2 prosent, sammenlignet med 2020-budsjettet? Ja

Selger Bjørn Smith-Simonsen noe av sin forlagsvirksomhet? Nei

Går Vesaas debutantpris til en kvinnelig forfatter? Ja (Hanna Stoltenberg for romanen Nada)

Blir et nordisk land tildelt fremtidig gjesteland-status i Frankfurt i løpet av 2020? Nei

Går Riverton-prisen til en krim/thriller-debutant? Nei (prisen gikk til Unni Lindell)

Topper Maja Lunde Der Spiegels bestselgerliste i løpet av høsten med sin fjerde bok i klimakvartetten? Nei

Blir en lyrikksamling blant Norges kandidater til Nordisk råds litteraturpris? Nei (Bjørn Esben Almaas: Den gode vennen og Matias Faldbakken: Vi er fem – begge romaner).