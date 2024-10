Ny utgivelsesdato for boken om Jonas-drapet

Boken om drapet på Jonas Aarseth Henriksen blir utgitt 13. november, bekrefter forfatter Stein Morten Lier.

I utgangspunktet skulle boken ha blitt utgitt av Aschehoug på tirsdag, men den ble utsatt som følge av forsinkelser. Nå er det satt ny dato for utgivelsen, melder NRK.

Henriksens etterlatte har kritisert boken, både for tidspunktet og innholdet. Stefaren til Jonas, Ivar Borgen, sa til NRK for to uker siden at utgivelsen er en stor belastning for familien.

Statsadvokat Vibeke Gjøslien sendte derfor et brev til forlaget i midten av oktober der hun ba dem utsette publiseringen av boken inntil det foreligger en dom i drapssaken i tingretten, skriver NRK.

Brevet var skrevet på vegne av forsvarsadvokatene i saken og bistandsadvokat for familien til avdøde.

Jonas Aarseth Henriksen (30) ble funnet skutt og drept i bilen sin i nærheten av en hytte i Nes i Ådal 17. august i fjor. Saken skal opp for retten i februar neste år.

Fem personer er siktet for drap eller medvirkning til drap, men ingen er foreløpig tiltalt.