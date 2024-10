Bokseren har skrevet boken om sin siste kamp – med øynene

Nå har den tidligere bokseren Nils Arne Morka skrevet ferdig boken om sin siste kamp – og det har han gjort med øynene.

Morka fikk diagnosen ALS for fire år siden, og bestemte seg for å skrive boken han skulle ønske fantes da han selv ble syk. Han skildrer livet sitt før og etter, hva som motiverer ham, og tar også for seg råd om medisiner, behandling, reiser og hjelpemidler.

– Når jeg nå har mistet stemmen, er det også en fin måte å fortelle min historie på – med egne ord, sa han til NTB i fjor da han bekjentgjorde bokplanene. Nå er han i mål, og «En siste kamp. ALS – bokserens tøffeste motstander» kommer 5. november.

For én måned siden fikk Nils Arne Morka gjennomført en trakeostomi, et «pustehull» i halsen, som er den siste hjelpen helsevesenet kan tilby ALS-pasienter.

– Jeg er motivert og klar for det nye livet, skrev Morka etter operasjonen. For helt siden tobarnsfaren fikk diagnosen, har han prøvd å ligge i forkant og forberede seg grundig til neste funksjonsfall, og han kjemper for å leve så lenge som mulig.

Mange vil huske Nils Arne Morka fra den prisbelønte Aftenposten-dokumentaren «Kunsten å dø». Han er også aktiv på Instagram , der han deler dagliglivet med sine 95.000 følgere, og samler inn penger til ALS-forskning – én million hittil.