Ny redaktør i Gyldendal barn og ungdom

Jannicke Storm Glomsrød blir ny redaktør i barne- og ungdomsavdelingen i Gyldendal.

– Vi er svært glade for at Jannicke har takket ja til en stilling hos oss. Jannicke har fin energi og et stort engasjement for litteraturen. Sammen med rett kompetanse og spennende jobberfaringer ser vi frem til å få Jannicke på plass i redaksjonen etter sommeren, sier Eva Thesen, forlagssjef i Gyldendals barne- og ungdomsavdeling.

Glomsrød (f. 1981) kommer fra stillingen som innholdsansvarlig i ARK Bokhandel. Hun har en mastergrad i litteraturstudier med fordypning i litteraturvitenskap, og en allsidig erfaring som redaktør, oversetter og litteraturformidler.

Glomsrød tiltrer stillingen 1. august.