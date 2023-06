NRK-kritikere må trille terning

NRK ønsker en felles praksis ved bruk av terningkast. Nå innføres det som vurderingsskala også på litteraturanmeldelsene.

– Dette representerer et tydelig veivalg ved at vi ønsker å ha en felles praksis på bruk av terningkast, forteller prosjektleder for anmeldelser i NRK, Rune Håkonsen, til Journalisten.

Håkonsen forteller at NRKs kulturkritikk skal være relevant og aktuell for alle, men trekker fram de unge voksne som en målgruppe de ønsker å nå.

– Vi må jobbe med å være synlige, tydelige, og forståelige i arbeidet med kulturkritikk. Det har vi jobbet med de siste tre årene, og vi ser at tydelighet er et av suksesskriteriene som gjør at publikum velger å lese anmeldelsene våre.

Terningkastet ser Håkonsen på som et virkemiddel for å få de unge leserne inn i tekstene. Han legger ikke skjul på at grepet er i tabloid retning.

– Vi ønsker at vi skal få med flere inn, at vi får dem til å lese hele analysen, hele anmeldelsen, sier prosjektlederen.

Kritikerne reagerer

– Vi er jo unisont mot dette. Ingen av kritikerne synes det er noen god idé. Det har aldri vært noen krav fra lytterne og leserne at vi skal ha terningkast, sier anmelder i NRK, Knut Hoem til Journalisten.

Han påpeker at det ikke er NRKs oppgave å hjelpe forlag og bokhandlere med å selge bøker.

– Det å løpe etter, og kopiere Dagbladet og VG i 2023, jeg syns det er så jævlig gammeldags. Og fantasiløst, sier Hoem.