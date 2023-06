Gilbert trekker roman etter protester

Den amerikanske forfatteren Elizabeth Gilbert trekker sin nye roman etter kritikk fra ukrainske lesere på at handlingen er satt til Russland.

Mer spesifikt handler The Snow Forest om den dypt religiøse Lykov-familien, som tilbrakte mer enn 40 år i den sibirske villmarken med lite menneskelig kontakt. Noen geologer kom over dem på 70-tallet, i en iskald hytte – i svært ugjestmilde omgivelser. Gilbert sier hun ble inspirert til å skrive romanen etter å ha isolert seg under pandemien.

Det var planen at romanen skulle utkomme tidlig neste år, men nå er romanslippet utsatt på ubestemt tid.

I en Instagram-video sier Gilbert at hun har mottatt en «enorm mengde» reaksjoner fra ukrainske lesere som er «sinte, triste og skuffet» over at hun gir ut en bok som «uansett handling» finner sted i det daværende Sovjetunionen.

Boken har også blitt overøst med negative brukeranmeldelser på internett, selv om den altså ikke er utgitt.

«Jeg ønsker ikke å skade en gruppe mennesker som har vært utsatt for- og fortsetter å bli utsatt for forferdelige lidelse», sier Gilbert.

Hun er mest kjent for boken Spis, Elsk, Lev (Cappelen Damm), som også ble filmatisert med Julia Roberts i hovedrollen.