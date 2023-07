Norsk scifi-forfatter ut på det amerikanske markedet

DAGENS SOMMERGJEST: Suzanne Berget er tegneserieansvarlig for Norli Eldorado.

Suzanne Berget (f.1986) er opprinnelig fra Lillesand, men er nå å finne hos Norli Eldorado som tegneserieansvarlig. Hun er sjefredaktør for Spillbart og nå er hun også utgitt forfatter.

Debutromanen, en action-spekket scifi kalt Let Slip the Beasts, kom tidligere i sommer ut i USA.

Romanen er antatt og utgitt av et lite amerikansk forlag – et vanskelig nåløye å komme igjennom og en bragd ikke mange norske forfattere har fått til uten et stort norsk forlag og agentur i ryggen. Boka, som heter Let Slip the Beasts, er nå i salg hos Amazon, Kobo og Barnes & Noble. Foreløpig er boka kun ute som e-bok, men kommer i fysisk format nærmere jul.

Boka har så langt fått godt mottagelse og handler om en broket gjeng med genetiske eksperimenter som har rømt fra laboratoriet hvor de ble skapt, og er nå ute etter hevn på sine skapere.

Tidligere har Berget publisert noveller i Bøygen og Kamilla, og var i perioden 2017-2019 Norges første og eneste kvinnelige sjefredaktør for en kommersiell spillnettside; Gamereactor Norge med 140 000 unike lesere i måneden. Hun har skrevet omtrent 4500 tekster om spill, som har blitt publisert i opptil 13 forskjellige land.

– Hvor tilbringer du ferien, Suzanne?

– Sommeren tilbringes i Oslo, men i oktober skal jeg tre uker til Japan!

– Bare bokhandel i sommer?

– Neida. Nå om dagen holder jeg mest på med Tears of the Kingdom – et fantastisk spill, og så klart promotere debutromanen min. Og innimellom jobber jeg litt med en oppfølger til Let Slip the Beasts, samt en skrekkroman, foreløpig uten tittel, på norsk.

– Hva må så en god ferie inneholde?

– Bra vær, digg mat, hyggelig selskap og en god bok eller fem.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Tamsyn Muir, så hun kan forklare meg hva i all verden som egentlig skjedde i Nona the Ninth, for jeg skjønner seriøst ingenting.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Jeg har prøvd å lese litt flere norske bøker i år og litt mer sakprosa, og bestemte meg for å slå to fluer i en smekk med Hvem er du? En røff guide til genenes verden av May-Britt Five og Marit Rasmussen. Veldig lærerik! Har også kost meg med den brutale og nydelige Pod av Laline Paull, som for øvrig har skrevet min absolutte favorittbok, The Bees.

Øverst i bunken ligger nok The Queer Games Avant-Garde av Bonnie Ruberg eller The Dawnhounds av Sascha Stronach.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Siri Pettersen, fordi hun er kul, og fordi hun har gjort en kjempejobb med å sette lille Norge på det internasjonale fantasy-kartet!

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Jeg burde jo svare noe bokrelatert her, men vet du, jeg ville økt tilskuddsordningen til utvikling av dataspill! Når det kommer til spill, ligger vi langt etter våre naboland, men jeg er overbevist om at vi virkelig kunne hevdet oss internasjonalt hvis det lå litt mer penger på bordet. Ja, vi har én BAFTA-vinner, men vi må ha flere!

– Hvis du kunne satt én bok på pensum i norske skoler; Hvilken og hvorfor?

– Vanskelig spørsmål. Jeg tror kanskje jeg ville gått for Maren Skolems Hva jeg gjorde med pengene fordi den tar opp samtykke, overgrep, angst og skam på et veldig nyansert vis som legger et godt grunnlag for noen utrolig viktige diskusjoner.

– Hvilken overskrift håper du å se på BOK365 til høsten?

– «Norsk scifi-forfatter tar av på det amerikanske markedet!» eventuelt «George RR Martin bekrefter at The Winds of Winter kommer ut i november» – litt lang kanskje, men folk hadde gått fullstendig av skaftet.

Se tidligere sommergjester her!