Norsk barnebok til Berlinalen

Julia Kahrs bok er en av elleve bøker som vil bli pitchet under filmfestivalen i Berlin.

«Books at Berlinale 2023” er en årlig begivenhet som finner sted under filmfestivalen i Berlin. Her blir et knippe bøker valgt ut, som blir regnet for å være spesielt passende for en TV- eller filmadapsjon, og presentert for ulike filmprodusenter. Arrangementet er et samarbeid med Frankfurt-bokmessen.

Mer enn 190 bøker fra 30 land var påmeldt “Books at Berlinale 2023”, men kun elleve vant frem og vil bli pitchet 20. februar i Berlin. Blant disse elleve finner vi Julia Kahrs Familien Brattbakk (Gyldendal).

Tildelt Brageprisen

Julie Kahrs fikk i fjor sitt store gjennombrudd som forfatter med barneboken Familien Brattbakk. Boken er Kahrs femte utgivelse, og ble nominert til Arks Barnebokpris, Bokslukerprisen og Brageprisen. Sistnevnte vant hun også.

Familien Brattbakk finner sted på Gørja, et tilsynelatende normalt sted. Men to barn har forsvunnet fra småbyen, hver gang under en stor storm. Nå har familien til Sam akkurat flyttet til Gørja – og en ny storm bygger seg opp.

Disse skal presenteres

Det er et bredt spekter av bøker som vil bli presentert under «Books at Berlinale». I den ukrainske familiesagaen Aleksandra, forteller hovedkarakteren bestemorens historie og viser hvordan denne kvinnens liv er sammenvevd med historien til Donbass-regionen.

Årets gjesteland under Frankfurt-messen er Slovenia, og boken Why Can’t I Write av Dijana Matković blitt utvalgt.

Følgende titler er valgt ut til «Books at Berlinale». Bøkene blir presentert med sin engelske tittel og original tittel:

A Relative Good / Un bien relativo av Teresa Cardona, Spania. Agentur: A.C.E.R. Agencia Literaria.

Aleksandra av Lisa Weeda, Nederland/Ukraina. Agentur: De Bezige Bij.

The Art of Losing / L’art de perdre av Alice Zeniter, Frankrike. Agentur: Editions Flammarion.

The Warrior / Die Kriegerin av Helene Bukowski, Tyskland. Agentur: Elisabeth Ruge Agentur.

These Streets av Luan Goldie, Storbritannia. Agentur: Eve White Literary Agency

The Storm is Coming / Familien Brattbakk av Julia Kahrs, Norge. Agentur: Gyldendal Agency.

This Is Not Miami av Fernanda Melchor, Mexico. Agentur: Literarische Agentur Michael Gaeb.

Why Can’t I Write / Zakaj ne pišem av Dijana Matković, Slovenia. Agentur: Mladinska knjiga Založba.

The Light Behind Us / Das Licht im Rücken av Sandra Lüpkes, Tyskland. Agentur: Rowohlt Medienagentur.

Sonny, Inside / Zo hoog de zon stond av Simone Atangana Bekono, Nederland. Agentur: Singel Uitgeverijen.

Virginia Hill av Peter Blaikner, Østerrike. Agentur: Thomas Sessler Verlag.