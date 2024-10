Norlis kokebokpris 2024: Her er de fem finalistene

De nominerte til Norlis kokebokpris 2024 er offentliggjort.

7. november kåres vinneren av Norlis kokebokpris for 17. gang. Blant årets fem finalister er både kokebøker med klassiske norske ingredienser som klipppfisk og elg, hjemmelaget kinesisk og en bok med tips til hvordan du kan fornye taco-kvelden. Eyvind Hellstrøm har vunnet prisen fire ganger tidligere, og er nominert også i år.

Her er de nominerte til Norlis kokebokpris for 2024:

Hjemmelaget kinesisk av Michelle Zhao (Cappelen Damm)

Juryens begrunnelse:

«Kina er en gastronomisk stormakt, med en rekke regionale smaksretninger. Allikevel kjenner nordmenn flest kinesisk mat som «noe med sursøt saus». Michelle Zhao åpner opp for smaker fra bl.a. provinsen Yunnan, med utstrakt bruk av spennende sauser og krydder. Mye er gjenkjennelig for folk her i landet: Poteter, svin, kylling, fisk, sopp grønnsaker er vanlige ingredienser. Denne boken gjør det enkelt å bli kjent med og beherske den virkelig spennende maten fra Midtens rike.»

Elg. En kokebok av Astrid Regine Nässlander (Cappelen Damm)

Juryens begrunnelse:

«Et land som er fullt av elg og elgjegere har sett mange kokebøker der skogens konge er hovedingrediens. Astrid Regine Nässlanders bok representerer noe nytt og originalt, med en dyptgående forståelse for bærekraft som en blodrød tråd. Det er ikke bare filetene som skal brukes, også tungen blir mat. Det kokes kraft og stappes pølse. Dessuten gir talgen fra det store dyret nyttige biprodukter som fuglemat, såpe og hudkrem. Oppskriften på elg jerky er et godt eksempel på bokens ungdommelige lekenhet.»

Smaken av Hellstrøms verden. Mer enn en kokebok av Eyvind Hellstrøm og Anita Rennan (Kagge)

Juryens begrunnelse:

«Årets bok fra Eyvind Hellstrøm og Anita Rennan er like mye en reiseskildring og en (foreløpig) oppsummering av et stort kokkeliv, som en kokebok. Designet er vakkert, bildene er fantastiske, og oppskriftene er utført med eleganse. Også denne gang er det mulig for folk flest å tilberede maten i sitt eget kjøkken. Kombinasjonen av utsøkt mat og interessant og underholdende historiefortelling i tekst og bilder gjør dette til en festforestilling for alle som er interessert i europeisk matkultur.»

Klippfisk. Historien, reisen, oppskriftene av Arnt Steffensen, Christian Larris Honstad og Frode Kristensen (Cappelen Damm)

Juryens begrunnelse:

«Klippfisk er en av de beste råvarene vi har her i landet. Saltet og tørket torsk er en stor eksportartikkel, men forbruket i Norge er altfor lavt. Årets bok om klippfisk utmerker seg fra tidligere bøker ved at oppskriftene er flere, bedre, mer varierte, spennende og har et vanskelighetsnivå som passer for den jevne hobbykokk. Endelig får vi en klippfiskbok som først og fremst er en kokebok, men som også forteller fiskens spennende historie. En beintøff kystindustri er skildret i form av gamle bilder og innsiktsfulle tekster.»

Taco! av Helle Øder Valebrokk (Press)

Juryens begrunnelse:

«En bok man blir glad av å lese! Helle Øder Valebrokk har lagt ned et stort arbeid i å lage en tacokokebok som passer alle aldersgrupper. Boken byr på et bredt spenn av lekne oppskrifter, og forteller den nye, norske nasjonalrettens historie. Forfatteren forklarer grundig om topping, salsa, fyll og tortilla. Alt i et hjertevarmt forsøk på å få oss til å lage maten fra bunnen av. Boken har et ungdommelig og fargerikt design som gjør det morsomt å lese, og lett å mikse oppskriftene.»

Juryen har bestått av Per Borglund (redaktør Mat fra Norge og innehaver av Norges største kokeboksamling), Matthias Kappelhoff (Testleder for sensoriske tester og Produktutviklingskokk i Coop Norge), Janneken Øverland (tidligere forlagsredaktør i Gyldendal og De Norske Bokklubbene), Andreas Reutz (designer hos Bouvet) og Camilla Tvedt (kategorisjef Norli).